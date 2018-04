Il faudra déployer l'armée pour construire Trans Mountain, dit un ex-élu

Un ancien ministre de l'Énergie de l'Alberta, Rick Orman, soutient que la construction du pipeline Trans Mountain nécessitera l'aide des forces militaires pour contrer ce qu'il appelle des « écoterroristes » qui continueront de vouloir bloquer le projet.

Cet ancien politicien conservateur de longue date, estime que les efforts du gouvernement fédéral pour dénouer l’impasse au sujet du projet de 7,4 milliards de dollars se sont soldés par beaucoup de tergiversations politiques, mais qu'Ottawa n’a pas indiqué comment il allait s’occuper des manifestants anti-pipeline.

« Comment concrètement faites-vous pour [construire ce pipeline] avec des écoterroristes nationalement ou internationalement qui s'enchaîneront à la [machinerie]? », a demandé Rick Orman lundi.

« Morneau et Trudeau et Notley et Horgan peuvent parler autant qu’ils veulent et faire des renvois à la Cour suprême, mais en fin de compte enverront-ils l’armée pour s’assurer que ça arrive s’il y a des manifestations pour l’arrêter? », a-t-il ajouté.

Pour arrêter les environnementalistes, je ne vois que la menace de faire respecter les lois et d'avoir recours aux forces militaires. Rick Orman, ancien ministre de l'Énergie en Alberta

L’Albertain soutient que les propos forts de Justin Trudeau ne seront peut-être pas suffisants pour convaincre l'entreprise Kinder Morgan que son projet pourra avancer sans entrave.

La pétrolière a laissé entendre qu’elle pourrait abandonner le projet Trans Mountain si les gouvernements ne lui donnaient pas des garanties qu’il pourrait être complété. Elle accuse la Colombie-Britannique de le bloquer avec une série de mesures légales et politiques. Ottawa a de son côté promis qu’il prendrait des mesures financières et légales pour que l’expansion de l’oléoduc se fasse.

Rick Orman pense aussi que de grandes fondations de défense de l'environnement appuieront financièrement des activistes en Colombie-Britannique pour faire obstruction au projet.