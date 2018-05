Inondations 2017 : la dérogation collective accordée à Gatineau n'a pas atteint ses objectifs

Seulement deux propriétaires, dont les maisons sont situées dans la zone 0-20 ans, se sont prévalus de la dérogation collective que le gouvernement du Québec a accordée à la Ville de Gatineau afin de permettre aux propriétaires de certains secteurs de reconstruire leurs résidences inondées au printemps 2017 et vouées à la démolition.

La maison voisine de Michel Papineau fait partie des quelque 150 résidences de Gatineau à avoir été démolis, conséquence des inondations historiques du printemps dernier.

« Ils se sont aperçus trop tard, la fondation était brisée, des champignons s'étaient mis à pousser dans l'édifice, ils ont déclaré l'édifice perte totale », explique M. Papineau, un résident et sinistré de la rue Jacques-Cartier.

Il croit que le sort de ses voisins aurait pu être différent si les règles avaient été plus claires.

« Même si leur maison était située dans une zone à risque d'inondation d'ici les 20 prochaines années et que leurs dommages étaient évalués à plus de 50 % de la valeur de la propriété, les résidents du secteur de la rue Jacques-Cartier avaient le droit de reconstruire en vertu de la dérogation octroyée à Gatineau par Québec », souligne M. Papineau.

L'échec est notamment lié à l'arrivée tardive, en novembre dernier, de la dérogation collective, croit la présidente de l'Association des riverains de la rue Jacques-Cartier, Lucie Fortin.

« Ça a pris trop de temps, la Ville n'était pas préparée. Il n'avait pas de consultation vraiment entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Gatineau, ce qui est déplorable, mais on vit le résultat », analyse-t-elle.

Stress financier intenable, lenteur de la gestion de leur dossier au ministère de la Sécurité publique, dérogation ou pas, certains résidents étaient tout simplement au bout du rouleau croit M. Papineau.

« La dérogation, trop compliquée, trop tard et mal expliqué à des gens qui ont été mal épaulés, quand tu connais les gens du quartier, les personnes âgées puis tu as essayé de les aider et tu vois qu'ils partent, ouf c'est très pénible », dit-il.

Qu'adviendra-t-il maintenant des terrains vacants?

La conseillère du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, croit que la Ville va enlever les buttes de terre et s'occuper des terrains, en attendant qu'on leur trouve une nouvelle vocation.

« Beaucoup me parlent, et moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée, nous pourrions y aménager des jardins communautaires ou des parcs commémoratifs. Pointe-Gatineau, ça a 200 ans d'histoire », mentionne Mme Nadeau.

Les résidents du secteur espèrent qu'ils seront consultés sur l'avenir de ces nombreux espaces vacants.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau