Inquiétudes chez les responsables du Sentier récréatif de Prescott et Russell

Des maires des Comtés unis de Prescott et Russell le disent haut et fort : ils veulent réduire l'appui financier du gouvernement régional au sentier récréatif.

C'est du moins ce qu'a déclaré le maire de La Nation, François St-Amour, à des représentants de la Corporation du Sentier récréatif, mercredi, lors d'une réunion du Comité de développement économique et touristique des Comtés unis.

« Nous autres, on a eu un mandat du conseil. On veut se détacher du sentier ou bien minimiser notre attachement », a dit M. St-Amour.

L’organisme sans but lucratif voulait connaître les intentions des maires des Comtés unis de Prescott et Russell à l’égard du couloir récréotouristique.

Cette année, les Comtés unis prévoient consacrer au sentier un peu plus de 170 000 $ pour, entre autres, en assurer l’entretien. Cet appui s'élevait à 400 000 $ en 2016.

Un des membres du conseil d'administration de la Corporation du Sentier récréatif, Serge Joly, s'est étonné qu'aucun montant n’ait été prévu, cette année, pour le maintien de toilettes portatives le long du sentier.

« Faites ceci! Faites cela! Faites ceci! », s'est insurgé le maire de La Nation.

Regardez votre vocation comme corporation de sentier afin de voir ce que vous pouvez faire. Après ça, on pourra vous aider. François St-Amour, maire de La Nation

Un avenir incertain

Si la Corporation du Sentier récréatif de Prescott et Russell revient à la charge, c'est que le gouvernement régional hésite à injecter davantage d’argent dans le couloir récréotouristique de 72 kilomètres. Des maires, comme celui de Clarence-Rockland, ont déjà émis de sérieuses réserves sur ce sentier, disant qu'il était sous-utilisé et peu intéressant, puisqu'il traversait des champs de maïs et de foin.

« On est un peu sur le qui-vive », a indiqué Serge Joly. « Les Comtés unis n’ont même pas prévu dans leur budget de l’argent pour simplement les toilettes. Quant à moi, pour n’importe quelle organisation qui a un sentier récréatif de la sorte, je pense que, comme service, les toilettes, c’est primordial. »

Le couloir appartient à VIA Rail. L’entente entre la compagnie ferroviaire et les Comtés unis vient à échéance en 2020.

Avec les informations de Denis Babin