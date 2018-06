Investissement de 6,8 M$ : Wendake aura son CHSLD

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi l'octroi d'un financement de 6,8 millions de dollars pour la construction d'un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Wendake.

L’établissement d’une capacité de 24 lits bénéficiera ensuite d’un financement annuel pouvant atteindre 1,2 million pour assurer son fonctionnement.

Le chef de la nation huronne-wendate, Konrad Sioui, se réjouit de cette annonce. Il caresse le projet d’un CHSLD dans la communauté de Wendake depuis 10 ans.

« On a passé trois gouvernements, on a passé à travers une multitude de ministres, responsables, etc. On croit que ce qu’il y a de plus important pour une société, pour un peuple, pour une nation, ce sont ses personnes les plus vulnérables, ce sont nos personnes âgées », a soutenu M. Sioui.

Actuellement, seule la Résidence Marcel-Sioui, qui compte 12 lits, accueille les résidents en perte d’autonomie sur le territoire de Wendake.

Les soins prodigués aux Premières Nations relèvent normalement du gouvernement fédéral, mais « en l’absence d’intervention » de ce dernier, Québec a voulu « prendre les devants ».

Le gouvernement Couillard entend soumettre une demande de remboursement à Ottawa pour le financement accordé.

Avec la collaboration de Léa Beauchesne