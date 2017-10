Iveson donné gagnant tôt, Nenshi décroche la victoire à l'arraché 

À Edmonton, lors des élections municipales, la victoire a été accordée tôt en soirée au maire sortant, Don Iveson. Les résultats se sont toutefois fait attendre à Calgary, où le maire sortant, Naheed Nenshi, a finalement raflé la victoire à l'arraché.

En fin de soirée, quelque 15 500 voix séparaient le maire sortant Naheed Nenshi de son plus proche adversaire, Bill Smith. À Edmonton, Don Iveson gardait une avance plus que confortable avec plus de 70 % des voix.

Revivez la soirée des élections municipales avec le Facebook Live de Radio-Canada :

Une tendance s'est également dessinée en faveur des maires sortants à l’extérieur des grands centres. Les maires de Lethbridge, Canmore et Grande Prairie sont ainsi reconduits.

Les résultats dévoilés lundi seront confirmés officiellement vendredi.

Élus sans opposition

Une quarantaine de maires dans la province ont été élus sans opposition, dont Richard Ireland, à Jasper, Craig Copeland, à Cold Lake, Barry Turner, à Morinville, et Michael Muzychka, à Olds.

Par ailleurs, plus de 30 personnes ont soumis leur candidature pour l'un des 22 sièges de conseiller à pourvoir au sein des quatre conseils scolaires francophones de l'Alberta. Plus de la moitié des sièges en jeu ont été pourvus sans élection.

Les électeurs du Conseil scolaire Centre-Nord ont aussi choisi pour la première fois un conseil paritaire public-catholique.