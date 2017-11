Jagmeet Singh : « Le NPD provincial en Alberta est très proche de mes valeurs »

Le nouveau chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, traverse le pays pour se présenter aux Canadiens et partager sa vision de l'avenir du pays. Il est passé samedi en Alberta, faisant des arrêts à Edmonton et à Calgary et tenant une série de rencontres avec des partisans.

Comment vous sentez-vous à propos de la réception qui vous est faite en Alberta?

Ça a été incroyable. J'ai eu deux jours remplis de tellement d'amour et de preuves de soutien. À Edmonton, nous étions dans un pub et le sous-sol était loué pour l'événement, nous étions plein, 170 personnes étaient là et 60 personnes bravaient le froid pour essayer de rentrer.À Calgary, nous étions censés avoir une réunion avec 20 à 40 bénévoles qui avaient aidé pendant la campagne à la direction, et au final nous en avons eu plus de 200!

Que pensez-vous que vos partisans reconnaissent en vous?Je pense que les gens croient vraiment en l'idée que nous pouvons construire un monde meilleur. Il y a un esprit très canadien de vouloir s'entraider qui se retrouve dans toutes les provinces.Ce que j'ai essayé de faire passer pendant la campagne, c'est de rêver plus grand, creusons plus profondément et trouvons quelles sont ces choses que nous pouvons faire.

Au cours de ce voyage en Alberta, vous n'avez pas rencontré la première ministre Rachel Notley. Comment décririez-vous la relation entre les partis fédéral et provincial en ce moment?

Personnellement, je suis un grand admirateur de Rachel Notley. Je pense que le NPD de l'Alberta a fait du bon travail en montrant ce que les néo-démocrates font quand les temps sont durs. Nous ne croyons pas en l'austérité, alors que les conservateurs parlent de réduire l'éducation et les soins de santé, les néo-démocrates ont dit : « Nous allons investir dans ces deux domaines ».Elle a parlé d’une révision du salaire minimum et elle l’a mise en place, elle a parlé de geler les frais de scolarité et elle a implanté cela pour un meilleur avenir pour les étudiants de niveau postsecondaire.

Je pense que tout le travail que fait le NPD provincial en Alberta est très proche de mes valeurs.Il semble qu'il y ait une certaine divergence entre les idées des deux partis sur ce qu'il faut faire des projets énergétiques, des projets de pipeline, etc. À quel point ces divergences sont marquées et comment les atténuer?Je pense qu'il est important de noter que ce que fait la première ministre Notley est exactement ce qu'elle a promis de faire: elle a promis de se battre pour ses électeurs, de se battre pour une économie ici, en Alberta.

Ce qui m'inquiète, ce n'est pas Rachel Notley. Je suis préoccupé par le premier ministre Trudeau, quelqu'un qui a promis de moderniser le processus d'évaluation environnementale en ce qui concerne les projets énergétiques. Cela aurait apporté une certaine clarté, une certaine sécurité dans la mesure où nous aurons su si nos projets respectaient les normes environnementales les plus strictes et les plus rigoureuses. Mais il est revenu sur ce processus et cet engagement.Quel est le plan du NPD pour faire face aux perturbations dans l'industrie pétrolière et gazière et comment la technologie va-t-elle changer?Ce qui se passe au Canada, c'est que les gens sont vraiment préoccupés par de bons emplois et ils veulent des emplois qui ne sont pas seulement des emplois pour les deux prochaines années, mais des emplois de demain.

Mon travail consiste donc à veiller à ce que nous protégions les travailleurs, que nous investissions dans les nouvelles technologies, que nous nous assurions d'avoir une économie robuste, diversifiée, durable et qui crée de bons emplois.Nous ne pouvons atteindre aucun de nos objectifs, que ce soit ceux liés aux changements climatiques ou l'amélioration de la justice sociale, sans justice économique, ce qui signifie des emplois bien rémunérés et sûrs.

Où voyez-vous le parti, que voyez-vous comme les grands problèmes auxquels le pays devra faire face en 2018?

J'ai parlé de quatre grands problèmes au cours de ma campagne à la direction. Il y a un énorme problème d'inégalité.Le deuxième problème est le changement climatique et la manière dont nous devons nous attaquer à l'impact environnemental. C'est l'un des problèmes majeurs de notre génération.La réconciliation était un troisième pilier pour moi, car il s'agissait de savoir comment nous pourrions vraiment établir une relation de nation à nation avec les Premières Nations et les peuples autochtones et bâtir une société vraiment juste.

Enfin, ce n'est pas une question dont les gens parlent quotidiennement, mais il y a quelque chose de très ambitieux à propos d'une réforme électorale. Pour moi, c'était une occasion majeure d'engager les Canadiens, de renverser la vague d'apathie et nous avons vu un gouvernement abandonner cette promesse.