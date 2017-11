Jean-François Parenteau au comité exécutif de Valérie Plante

La mairesse nouvellement assermentée de Montréal, Valérie Plante, dévoilera la composition de son comité exécutif lundi matin à 8 h. Selon nos sources, Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, en fera partie.

Pour joindre le comité exécutif, M. Parenteau a dû quitter l'Équipe Denis Coderre. Selon Radio-Canada, il s'agissait d'une demande du parti de la mairesse, ce que dément Projet Montréal.

Dans tous les cas, le maire de Verdun siégera dorénavant comme indépendant. Il sera responsable de l’approvisionnement et des services aux citoyens. Ce dossier englobe notamment les relations entre les arrondissements et la Ville centre concernant des services comme le déneigement. Valérie Plante a promis d’améliorer les services publics et en a fait l’une de ses cinq priorités lors de son assermentation.

D'autres élus de l’opposition ont rapporté avoir aussi été sollicités pour faire partie du comité exécutif à condition de « quitter le parti », une condition sine qua non de Projet Montréal, selon eux, qu'ils ont refusé.

Radio-Canada a aussi appris que Nathalie Goulet, élue sous la bannière de Projet Montréal dans Ahuntsic, sera nommée à la sécurité publique, et que l’avocate Rosannie Filato, qui a défait Elsie Lefebvre dans Villeray, sera nommée responsable du développement social.

La nouvelle équipe sera présente au salon Maisonneuve de l'hôtel de ville au moment de l’annonce. On saura alors qui sera responsable des grands dossiers.

La première réunion du nouveau comité exécutif est prévue pour mercredi.

D'autres intéressés

Mme Plante avait déjà indiqué pendant la campagne qu’elle nommerait Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, à la présidence du comité.

La mairesse Plante a promis que ce comité serait paritaire et composé d'élus expérimentés et d'autres qui le sont moins. Elle a aussi exprimé sa volonté de tendre la main à l'opposition, avec qui des discussions ont eu lieu au cours des derniers jours.

Le cabinet de Valérie Plante a indiqué qu'il n'y aura « pas de nouveaux maires d’arrondissement au comité exécutif ». Cela n'exclut donc pas les maires d’arrondissement reconduits dans leurs fonctions, comme celui du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui pourrait bien être du lot.

Il avait d'ailleurs signalé à la nouvelle mairesse qu'il était prêt pour de nouvelles responsabilités. « Oui, ça m'intéresse, a-t-il dit jeudi dernier, jour de l'assermentation des élus. Mais moi, je suis fait du bois dont on fait des flûtes : si c'est le comité exécutif, c'est tant mieux, [mais] si j'ai à me concentrer sur le Plateau, ça va être bien aussi. »

D'autres ont déclaré ne pas être intéressés à siéger au comité. C'est le cas des nouvelles mairesses des arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville, Émilie Thuillier, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery.

« Ça m'intéresse, mais pas maintenant, a indiqué jeudi Mme Montgomery. Parce que je serai la mairesse de l'arrondissement le plus populeux de Montréal. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre. »

Entre parité et diversité

Il semble qu'aucun représentant de minorités visibles ne sera du comité exécutif. « Un très mauvais message qui ne reflète pas la diversité montréalaise », a déploré un élu. Seulement six personnes ayant déclaré appartenir aux minorités visibles ont été élues à la Ville de Montréal le 5 novembre.

Parmi les 103 nouveaux élus, 53 sont des femmes, soit un peu plus que la moitié – du jamais vu en politique montréalaise.

Projet Montréal est pour la première fois de son histoire majoritaire au conseil municipal, avec 34 des 65 sièges, contre 25 pour l'Équipe Coderre. Six élus issus de trois autres petits partis complètent le portrait. Ce conseil – le 100e de l'histoire de Montréal – n'est toutefois pas majoritairement féminin : 30 femmes y siègent, contre 35 hommes.

Par ailleurs, Mme Plante participera vers 10 h à l'inauguration du recouvrement de l'autoroute Ville-Marie.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine, Thomas Gerbet et Julie Marceau.