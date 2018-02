Jean-Martin Aussant serait le bienvenu dans Taschereau

Le retour en politique de Jean-Martin Aussant a des échos jusqu'à Québec. Radio-Canada a appris que des membres de l'exécutif du Parti québécois (PQ) dans Taschereau seraient favorables à sa candidature pour succéder à Agnès Maltais.

Un texte d’Alexandre Duval

Jean-Martin Aussant a même été sollicité par voie écrite à ce sujet, mercredi soir. Les partisans du politicien tentent de faire valoir les avantages de la circonscription de Taschereau pour la conciliation travail-famille.

Ils estiment que l’homme de 47 ans serait une bonne candidature pour la région de Québec et qu’il y serait accueilli à bras ouverts. L’actuelle députée du comté, Agnès Maltais, a déjà annoncé qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat cet automne.

De sérieux obstacles se dressent toutefois pour les partisans de Jean-Martin Aussant à Québec. Lors de l’annonce officielle de son retour en politique, jeudi après-midi, le politicien a lui-même indiqué qu’une circonscription dans la région de Montréal serait « souhaitable ».

Peu de circonscriptions possibles

Les circonscriptions péquistes disponibles dans la métropole se font toutefois plutôt rares. Celle qui est le plus souvent évoquée est Pointe-aux-Trembles, actuellement détenue par Nicole Léger, dont le départ a déjà été annoncé.

Or, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, s’est déjà lancé dans la course à l’investiture et a obtenu l’appui de l’ex-premier ministre Bernard Landry.

Jean-Martin Aussant a deux enfants, des jumeaux, qui auront huit ans au moment de la prochaine élection. Le travail de sa conjointe est également à Montréal.

En attendant l’élection, Jean-Martin Aussant jouera notamment le rôle de conseiller auprès du chef et de la vice-cheffe du PQ sur les sujets qui touchent la métropole et l’entrepreneuriat.

Jean-Martin Aussant a été député de Nicolet-Yamaska de 2008 à 2012. En 2011, il a quitté le PQ de Pauline Marois pour fonder Option nationale et en devenir le chef.

Il a quitté ce poste en 2013 pour retourner travailler chez Morgan Stanley Capital International à Londres. À son retour au Québec, en 2015, il est devenu directeur du Chantier de l’économie sociale.