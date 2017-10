Jean Richard se retire de la course à la mairie de Rimouski. Il évoque des raisons personnelles et familiales.

L’ex-gestionnaire explique qu’il s'était lancé en politique en croyant que son beau-frère, Marc Parent, ne solliciterait pas de mandat à la mairie puisqu'il s'était engagé à ne pas le faire.

Cette situation a apporté certaines complications dans leurs relations familiales, que Jean Richard souhaite maintenant rétablir.

J’ai décidé de me retirer de la course à la mairie parce que je serai capable de servir Rimouski différemment et je veux récupérer le côté familial que j'avais, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Jean Richard, ancien candidat à la mairie de Rimouski