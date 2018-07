Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver, devient le ministre des Pêches

À la suite du remaniement du cabinet de Justin Trudeau, c'est le député de North Vancouver, Jonathan Wilkinson, qui devient le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Un texte de Dominique Lévesque

Il reprend le porte-feuille que détenait son collègue Dominic LeBlanc, qui lui devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur.

Choix stratégiques

C'est pour bien se positionner en vue des élections de 2019 que Justin Trudeau a fait certains choix stratégiques affirme, le politicologue Duncan Cameron. Selon ce politicologue, Justin Trudeau a nommé Jonathan Wilkinson au poste de ministre responsable des Pêches, des Océans, de la Garde côtière, en raison de la grande opposition en Colombie-Britannique au projet de pipeline.

On a fait appel aux pompiers ! Il y a un feu sur la côte ouest à propos de Kinder Morgan, alors qu'est-ce qu'on fait ? On nomme un ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière qui vient de North Vancouver.

Duncan Cameron, politicologue