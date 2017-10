Jordan Brown devient ministre de l'Éducation à l'Île-du-Prince-Édouard

À trois semaines de la rentrée parlementaire, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas trop voulu brasser ses cartes. Wade MacLauchlan a donc arrêté son choix sur un député d'arrière-ban « prometteur », Jordan Brown, pour succéder en douceur au vétéran Doug Currie à la barre du ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture.

Un texte de François Pierre Dufault

Le nouveau ministre a été assermenté par la lieutenante-gouverneure Antoinette Perry dans sa résidence officielle de Fanningbank, lundi.

Le père de deux jeunes enfants, marié à une enseignante, dit qu'il « a l'éducation à coeur ». Il promet d'être à l'écoute de tous les acteurs du milieu pour bien gérer la croissance que connaissent les écoles insulaires.

Je crois que nous devons nous concentrer sur la croissance de notre province et je suis heureux de pouvoir jouer un rôle dans l'atteinte de ce but. Jordan Brown, ministre de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard

Le premier ministre Wade MacLauchlan dit qu'il a fait de Jordan Brown le plus jeune ministre de son gouvernement parce qu'il s'agit, selon lui, d'un politicien « compétent, diligent et prometteur ».

Avocat de formation, Jordan Brown s'est fait élire pour la première fois dans la circonscription de Charlottetown-Brighton en 2015. Il a battu de justesse l'ancien chef progressiste-conservateur Rob Lantz.

Réforme du mode de scrutin

Avant d'être nommé ministre, le député libéral a occupé le poste de whip du gouvernement. Il a aussi piloté un comité spécial sur le renouveau démocratique, dont les travaux ont abouti sur un plébiscite sur la réforme du mode de scrutin en 2016.

C'est bien évident qu'à ce moment-ci, c'est le changement qui va profiter le plus à la province. Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Jordan Brown se dit prêt à travailler de près avec la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard « pour continuer à bâtir » le réseau des six écoles de langue française de la province. Il dit qu'il « comprend certains des besoins », ayant lui-même étudié dans un programme d'immersion française.

Le nouveau ministre n'était toutefois pas à l'aise de répondre aux questions en français lors de son assermentation, lundi.

Relations « difficiles » avec l'ancien ministre

La CSLF a reproché à l'ancien ministre Doug Currie de ne pas avoir veillé suffisamment au développement des écoles de langue française. Son président Émile Gallant a qualifié de « difficiles » les relations entre l'administration scolaire et l'ancien ministre.

Doug Currie a annoncé, la semaine dernière, qu'il quittait la vie politique pour des raisons personnelles après 11 ans à l'Assemblée législative. Il a séjourné une première fois au ministère de l’Éducation et du Développement préscolaire de 2009 à 2011, en plus d'être Procureur général. Il a aussi été ministre de la Santé et du Mieux-être à deux occasions.

Une élection complémentaire devra être déclenchée d'ici six mois dans la circonscription de Charlottetown-Parkdale.

Les travaux parlementaires doivent reprendre le 15 novembre, avec la lecture d'un discours du Trône.