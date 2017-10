Jour d'élections municipales partielles au Nouveau-Brunswick

Plusieurs résidents du Nouveau-Brunswick sont appelés à élire des représentants locaux lundi, à l'occasion d'élections municipales partielles.

Les municipalités de Nigadoo, de Petit-Rocher, de Rexton etde McAdam éliront chacune un conseiller.

Saint-André, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, est la seule municipalité qui élira un maire dans cette ronde d'élections partielles. Les électeurs de Grande-Anse devaient se rendre aux urnes pour élire un maire aussi, mais le candidat Daniel Lanteigne a déjà remporté la course sans opposition.

Il y a aura aussi un plébiscite dans plusieurs localités lundi.

Les résidents des districts de services locaux (DSL) de Keswick Ridge, de Douglas, de Bright, d'une partie de Kingsclear et de la communauté de Lower Queensbury, dans la région de Fredericton, se prononceront sur un projet de regroupement. La fusion de ces DSL créerait la communauté rurale de York.

Comment voter ?

Les électeurs n'ont pas besoin de présenter leur carte d'identité, à condition d'avoir reçu une carte d'information de l'électeur confirmant que leur nom figure sur la liste électorale. Les électeurs n'ont pas non plus besoin d'apporter la carte aux urnes. Cependant, cela peut rendre le vote plus rapide.

Les électeurs doivent être citoyens canadiens, avoir au moins 18 ans le jour du scrutin, avoir vécu dans la province pendant au moins 40 jours immédiatement avant l'élection et vivre dans la communauté le jour de l'élection.

Les résidents qui ne figurent pas sur la liste électorale devront fournir une ou plusieurs pièces d'identité combinées où figureront leur nom, leur adresse, et leur signature. Un permis de conduire du Nouveau-Brunswick réunit toutes ces conditions.

Les élections municipales générales ont lieu tous les quatre ans, le deuxième dimanche de mai. Des élections partielles ont lieu deux fois par année, une fois au printemps et une fois à l'automne.

Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.