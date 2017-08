Julie Payette renonce à maintenir privées les informations sur son divorce

La gouverneure générale désignée Julie Payette renonce à bloquer l'accès aux documents concernant son divorce prononcé au Maryland en 2015.

Dans une déclaration écrite publiée lundi, l’ex-astronaute a expliqué sa décision. « Bien qu’une cour du Maryland étudiait la possibilité de maintenir les scellés sur le dossier du divorce pour protéger l’intimité de ma famille, j’ai décidé de laisser tomber cet appel et de donner accès au dossier. Et ce, pour des raisons de transparence et pour éviter que subsiste tout doute », a-t-elle écrit.

La demande de divorce a été enregistrée en 2013 au Maryland. Le dossier était public jusqu’à ce que l’avocat de Mme Payette réclame qu’il soit scellé, le 18 juillet dernier, moins d’une semaine après que sa nomination au poste de gouverneure générale eut été annoncée.

Un groupe de médias, dont CBC, réclamait l'accès au document, comme le permet la loi américaine, alors que les lois canadienne et québécoise préservent la confidentialité de ces décisions.

La vie de Julie Payette est passée au crible depuis sa nomination au poste de gouverneure générale.

Le public a appris que l’ex-astronaute a eu un accident de la route ayant causé la mort d'une piétonne, en 2011. Les policiers américains qui ont enquêté pendant huit mois sur les circonstances de cette tragique collision ont conclu à un accident. Aucune accusation ni aucun blâme n'ont été portés à l'encontre de Mme Payette.

Toujours en 2011 au Maryland, elle a dû faire face à des accusations de voies de fait au second degré, selon des informations relayées par iPolitics.ca. Néanmoins, deux semaines plus tard, ces accusations ont été retirées par la justice de l’État du Maryland, qui les a déclarées non fondées, toujours selon le site Internet spécialisé en politique.

Julie Payette vivait à l’époque avec un ex-pilote de l'Aviation royale canadienne, William Flynn, dont elle est maintenant divorcée.