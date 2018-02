Kent Hehr va rester député de Calgary-Centre

L'ex-ministre fédéral des Sports et des Personnes handicapées a décidé de rester en poste comme député libéral, malgré les allégations qui ont entraîné sa démission du cabinet.

Dans une déclaration sur les médias sociaux, il affirme qu'il utilisé les trois dernières semaines, alors qu’il se rétablissait d’une crise d’épilepsie, pour réfléchir au mouvement #moiaussi et aux allégations qui le visent.

« Je respecte le processus enclanché [sic] par le Premier Ministre [sic] », écrit Kent Hehr.

« Tout en étant confiant des résultants [sic] de l’enquête, il est important que nous laissions et que nous respections l’enquête qui est en cours. Je veux que cette enquête soit efficace, compréhensive et que ceux et celles qui doivent être entendues / entendus aient la chance de s’exprimer », écrit-il.

Tout en attendant la conclusion de l’enquête, je continuerai à travailler pour les gens du comté de Calgary Centre. Kent Hehr, député de Calgary-Centre

Il indique par ailleurs qu’il n’émettra aucun commentaire tant que l’enquête est en cours.

Des allégations d'inconduite sexuelle qui ont fait surface en janvier, ont poussé Kent Hehr à démissionner de son poste de ministre.

Kristin Raworth avait écrit sur Twitter que Kent Hehr lui avait fait des commentaires déplacés alors qu’il siégeait à l’Assemblée législative de l’Alberta entre 2008 et 2015. Une autre femme, une salariée d’un bureau de circonscription, a confié à CBC que Kent Hehr lui aurait fait des attouchements inappropriés lors d’un événement.

Aucune allégation n’a été prouvée pour l’instant et l’enquête est encore en cours.