L'AFO presse le gouvernement de moderniser la Loi sur les services en français

À quelques jours de son congrès annuel, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) veut rappeler au gouvernement son engagement à réviser en profondeur la Loi sur les services en français avant les prochaines élections.

Un texte de Camille Feireisen et Benjamin Aubé

« Je pense qu'il faut mettre un peu de pression sur le gouvernement pour bouger dans ce dossier », estime le président de l'AFO, Carol Jolin.

Pour ce faire, il publie mardi matin une lettre d'opinion, « une modernisation qui se fait attendre », afin de rappeler au gouvernement les attentes de la communauté francophone.

Carol Jolin rappelle également que la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, avait annoncé lors du colloque qui célébrait les 30 ans de la loi en novembre dernier qu’une réforme aurait bel et bien lieu.

Cela fait presque un an et le dossier n’a pas avancé, alors nous voulons nous assurer que ce dossier soit à la une et qu’aussitôt que nos membres auront adopté la position de la communauté, nous pourrons travailler avec les parlementaires et faire bouger les choses. Carol Jolin, président de l'AFO

Lors d’une rencontre, le 25 septembre, avec la première ministre Kathleen Wynne et Mme Lalonde, l'AFO a redemandé que des changements soient apportés à la loi avant les élections de juin prochain. Les ministres ont d'ailleurs conscience des défis auxquels font face les francophones, selon M. Jolin.

« La loi doit être mise à jour, le nombre de francophones a augmenté et nombre d’éléments doivent être modernisés, car ils sont désuets. La ministre est prête à travailler avec nous », assure-t-il.

Nous demandons à ce que cela se fasse rapidement. Nous ne voulons pas que cela devienne un enjeu électoral. Carol Jolin, président de l'AFO

Faire de la refonte de la loi une priorité

Le 11 octobre, l'AFO a publié les résultats d'un sondage mené cet été sur la refonte de cette loi, vieille de 30 ans.

Ce sondage a mis en lumière trois priorités pour la communauté francophone : que l'ensemble de la province soit désignée sous la Loi sur les services en français, d'offrir plus de services en français et de prévoir des obligations au sein du gouvernement en matière de dotation de ressources humaines francophones.

C'est lors de l'assemblée générale annuelle que les membres pourront adopter les priorités établies par l'AFO en ce qui a trait à cette loi et les modifications à y apporter.

« La conclusion des échanges durant le congrès et les résultats du sondage vont permettre de constituer un document qui sera discuté et adopté en assemblée générale et servira ensuite à influencer les parlementaires », explique M. Jolin.

Les recommandations sont précises et ne présentent pas de grandes surprises, indique par ailleurs M. Jolin. « Mme Lalonde connaît déjà une grande partie des enjeux qui touchent la communauté », estime-t-il.

Par ailleurs, les trois partis politiques seront présents durant le congrès pour s'adresser aux membres et présenter les plateformes francophones en vue de la prochaine élection. « On va voir ce qu'ils proposent », conclut le président de l'AFO.

La ministre Lalonde répond

Mardi après-midi, la ministre Marie-France Lalonde n’a pas pu confirmer la chronologie d’une éventuelle refonte de la Loi sur les services en français.

Elle a remercié l’AFO et l’Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) pour leur « travail et recommandation très détaillées [...] qui font progresser les services en français au sein de la communauté. »

Ce que je sais et ce que je comprends, c’est qu’on ne veut pas faire la refonte de cette loi juste pour le symbole. On veut vraiment avoir des actions, des choses qui vont pouvoir continuer cette amélioration. Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones

Elle dit que son gouvernement s’est engagé auprès de la communauté lors de la dernière année en inaugurant un ministère des Affaires francophones et en avançant un projet d’université franco-ontarienne.

Elle ajoute que son bureau continue activement son travail de consultation.

« Mon ministère est en train d'examiner de façon beaucoup plus détaillée comment on peut rejoindre dans les prochains mois et recueillir l’information du reste de la communauté par rapport à cette belle refonte », précise Mme Lalonde.

Modifier les attentes?

Marc Despatie sera présent au congrès de l’AFO du 27 au 29 octobre pour exercer le droit de vote du conseil d’administration du Carrefour francophone de Sudbury.

Il affirme que la refonte de la loi serait bien plus qu’un simple symbole. Il ajoute que la pression exercée par l’AFO sur le gouvernement est importante pour faire entendre la voix collective des Franco-ontariens.

Mais il souligne qu’il ne croit plus que c’est réaliste d’espérer que le tout sera fait avant les prochaines élections en juin 2018.

« On serait peut-être bien de miser sur un projet de début de mandat pour le prochain gouvernement plutôt que de penser que le gouvernement libéral va avoir le temps de livrer la marchandise et que ce soit bien fait, parce que ça prend du temps quand même », conclut-il.