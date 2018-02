L’Alberta accuse la Colombie-Britannique de diviser le Canada

Le gouvernement albertain publie dans plusieurs journaux britanno-colombiens des publicités en pleine page pour souligner la division entre l'Alberta et la Colombie-Britannique et mettre en évidence leurs objectifs communs, qui devraient les rapprocher.

Un texte de Dominique Lévesque et Charlotte Dumoulin

La publicité montre aux lecteurs une carte du Canada avec une Colombie-Britannique séparée du reste du pays.

En caractères gras et très gros figure le titre, We used to be so close (« Nous étions si proches »).

Valeurs qui unissent

Puis, dans un long texte signé du nom de l'Alberta, le gouvernement affirme que les deux provinces partagent plus qu’une frontière. Elles ont notamment les mêmes objectifs et valeurs, telle la volonté de s’attaquer aux changements climatiques.

Valeurs qui divisent

Le gouvernement albertain accuse la Colombie-Britannique de ne pas respecter le plan national pour les changements climatiques et de mettre l’économie nationale en danger.

Les pipelines sont la façon la plus sécuritaire, la plus verte et la plus économique de transporter du pétrole. Publicité du gouvernement de l'Alberta

La publicité conclut en demandant au gouvernement britanno-colombien de revenir à la Confédération.

Les publicités, qui ont été publiées dans cinq journaux en Colombie-Britannique, ont coûté environ 62 000 $.

Le bras de fer se poursuit

Cette publicité survient après une dispute déclenchée par le désir de la pétrolière Kinder Morgan d'augmenter le volume de pétrole dans son pipeline Trans Mountain entre Edmonton et le Grand Vancouver. Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'y oppose en raison du risque pour l'environnement, et l'Alberta veut que le projet aboutisse en raison des bienfaits économiques à long terme.

Le vin, c'est fini

En réponse au ralentissement du projet, l'Alberta a suspendu ses importations de vin de sa province voisine, mais l'Institut du vin de la Colombie-Britannique demande à la cour provinciale de l’Alberta d’imposer une injonction pour que soit levée cette interdiction.

Miles Prodan, le directeur général de l’institut, a fait part de cette démarche dans un communiqué mercredi : « L’Institut du vin de la Colombie-Britannique regrette d’avoir à recourir à des actions judiciaires pour protéger son industrie et les familles qui en dépendent. »

L’Institut juge que la décision de l’Alberta est inconstitutionnelle.