L’appel d’offres toujours pas lancé pour rénover un édifice fédéral de Sudbury en piteux état

Depuis un an et demi, un édifice fédéral situé en plein cœur de Sudbury est orné d'une série de longs échafaudages afin de protéger les piétons contre d'éventuels bris de maçonnerie qui pourraient se détacher de sa façade. Or Radio-Canada a appris que l'appel d'offres pour les rénovations n'a toujours pas été lancé.

Les rénovations ne commenceront qu’au printemps prochain, selon un porte-parole du gouvernement.

« L’étape de planification est presque terminée et nous prévoyons lancer les appels d’offres cet hiver », indique Graham Holt, conseiller en communications pour le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement.

La bâtisse vieille d’une soixantaine d’années située au 19 rue Lisgar abrite les bureaux de Services Canada et de Postes Canada, entre autres.

Série de longs échafaudages

En attendant que la structure soit sécuritaire, une construction provisoire a été érigée afin de protéger les piétons des potentiellement dangereuses chutes de débris.

En effet, l’assemblage temporaire a été mis en place à l’été 2016 après qu’une inspection ait permis de déceler la présence de fissures ainsi que la présence de rouille à certains endroits.

Ces échafaudages ont jusqu’ici coûté 725 000$ dollars aux contribuables canadiens, confirme le porte-parole gouvernemental.

Le directeur francophone de la Fédération canadienne des contribuables se désole de constater une lenteur « symptomatique » au sein de différents gouvernements.« On ne peut pas se le permettre, c’est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. (...) Je pense qu’il est temps que nos élus fassent ce travail de rigueur de gestion des fonds publics », selon Carl Vallée.

« C’est un manque de respect envers les gens qui paient la facture, c’est-à-dire les contribuables canadiens », ajoute le directeur.