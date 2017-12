L'ex-maire Jean Tremblay sort du silence

Après avoir été absent de la scène publique depuis la déconfiture de son parti aux élections municipales, l'ex-maire de Saguenay Jean Tremblay a finalement pris la parole pour répondre aux nombreuses critiques à son égard depuis quelques semaines.

Un texte de Catherine Paradis

Jean Tremblay, qui est revenu de voyage en Europe mercredi soir, a tenu à prendre la parole quelques heures après son retour pour mettre fin à ce qu'il qualifie de « suspicion démesurée ».

Il défend notamment bec et ongle le contrat controversé de l’ex-président-directeur général de Promotion Saguenay Ghislain Harvey.

On dit que c’est des contrats en béton. J’espère qu’ils sont en béton! Ça veut dire que le contrat est légal et qu’il a été bien pensé. On n’est plus en 1950.

Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay