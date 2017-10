L'Ontario ne dispose pas d'une loi sur « l'obligation de documenter »

Le conseiller juridique au gouvernement, William Bromm a subi son contre-interrogatoire aujourd'hui au procès de David Livingston et Laura Miller.

L'avocat de formation a admis qu'aucune loi ne force les fonctionnaires de Queen's Park à documenter leurs actions, leurs conversations ou leurs transactions dans le cadre de leur travail.

Une disposition légale dont a déjà fait la promotion le commissariat fédéral a l'information.

Il a également concédé aux avocats qui défendent David Livingston et Laura Miller que la procédure en place à Queen's Park recommande seulement aux auteurs d'un courriel d'en archiver ou conserver une copie.

M. Bromm a toutefois ajouté qu'il interprète cette directive comme l'obligation, pour toute personne ayant un intérêt significatif dans un échange de courriel, d'en conserver une copie.

Au cours des dernières semaines, plus de 180 pages de courriels démontrant que David Livingston et Laura Miller avaient l'intention de « nettoyer » des disques durs, de demander et d'obtenir des mots de passe administratifs et d'effacer complètement des courriels ont été dévoilées.

L'ancien chef de cabinet de Dalton McGuinty et son adjointe ont plaidé non coupables aux accusations de méfaits et d'abus de confiance auxquelles ils font face.