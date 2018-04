L’UPAC fait volte-face et ouvre la porte à des arrestations en campagne électorale

Que les partis politiques québécois se le tiennent pour dit : ils ne seront pas à l'abri de la visite des policiers de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) durant la campagne électorale qui débutera en septembre prochain, et ce même si le patron de l'UPAC avait dit exactement le contraire en décembre dernier.

Chaque année, l’arrivée du printemps coïncide avec la présence de Robert Lafrenière, commissaire de l’UPAC, devant les parlementaires afin de répondre à leurs questions à l'occasion de l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique.

C’est donc à l’Assemblée nationale, mardi matin, que le commissaire a laissé entendre qu’il a « poussé le bouchon un peu loin », en décembre dernier, quand il a lancé à Patrice Roy, de Radio-Canada, que « peu importe l’enquête, je ne m’immiscerai pas dans l’exercice démocratique ».

« Pendant les 33 jours de campagne électorale, ce n’est pas le temps de faire des perquisitions pour influencer le vote d’une façon ou d’une autre », avait-il lancé sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé à l’occasion de son bilan annuel.

Mais le commissaire, qui disait ne pas vouloir nuire à la démocratie, change maintenant son fusil d’épaule. Mardi, Robert Lafrenière a plutôt affirmé que des arrestations pourraient avoir lieu en campagne électorale. « Si on est pour perdre des témoins ou un suspect qui pourrait être en fuite, on va procéder », a-t-il dit.

« J’y suis peut-être allé un peu fort [en décembre dernier], et je suis content ce matin de bien expliquer mon point de vue », a-t-il conclu.

M. Lafrenière a tenu à spécifier qu’il refuse cependant que l'UPAC soit utilisée pendant la campagne électorale comme levier politique. « Dans le passé, il y a eu des élections municipales, des élections provinciales, on a eu des signalements [...] et c'était évident que c'était une partie d'un parti politique qui voulait nous amener à aller rencontrer des gens avec l'identification de l'UPAC pour pouvoir s'en servir au niveau politique », a-t-il dit.

« On va être très, très attentif pour ces 33 jours de campagne pour ne pas servir de déséquilibre dans l'exercice démocratique », a-t-il ajouté.

L'enquête Mâchurer et Guy Ouellette

L'UPAC mène actuellement plusieurs enquêtes de front, dont la fameuse enquête Mâchurer, qui vise à faire la lumière sur des allégations de financement illégal du Parti libéral du Québec (PLQ) à l'époque où Jean Charest en était le chef. L'ancien premier ministre ne fait l'objet d'aucune accusation.

Le député libéral Guy Ouellette a été arrêté par l'UPAC le 25 octobre dernier en lien avec les fuites dans l'enquête Mâchurer. Le mystère persiste : aucune accusation n'a, à ce jour, été portée contre lui.

Dans ces deux dossiers, M. Lafrenière n'a pu garantir de conclusions rapides. Talonné par le porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de sécurité publique, Stéphane Bergeron, il refuse dorénavant de s'avancer sur un possible calendrier.

« En 2016, vous nous aviez dit que l'enquête devait être terminée avant Noël. En mai 2017, vous avez promis d'aller jusqu'au bout et disiez que ça avançait bien. En octobre 2017, vous disiez que vous entendiez remettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le résultat d'une enquête complète, ficelée et totale, a martelé M. Bergeron. On est en avril 2018, qu'est-ce qui se passe? »

« J'ai fait ces erreurs-là la première année et la deuxième année de mettre une date, a plus tard reconnu M. Lafrenière. L'enquête n'est pas terminée », a-t-il tranché.

L'UPAC a rencontré plus de 300 témoins dans le cadre de l'enquête Mâchurer. Par ailleurs, l'escouade a 42 dossiers actifs, « alors je pense que le travail se fait », s'est-il défendu.

Les partis d'opposition « impatients »

L'impatience a semblé monter d'un cran, mardi, alors que le chef du PQ, Jean-François Lisée, a insisté sur l'importance de terminer les enquêtes liées au PLQ avant le début de la campagne électorale, cet automne.

« Moi, ma crainte, c'est qu'on va arriver aux élections sans que les Québécois sachent quelle est la nature des vraies accusations qui sont portées. Et là, à mesure que les semaines passent, que les mois passent, je suis inquiet. On va avoir une autre élection où le Parti libéral va pouvoir se présenter sans que des personnes qui sont suspectes d'avoir commis des fraudes ne soient soumises à des accusations », a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ). Le chef, François Legault, a dit souhaiter des conclusions « les plus rapides possible ». « On espère que ce soit avant [la campagne électorale] », a-t-il renchéri.

Un nouveau départ

Beaucoup a été dit sur le climat de travail au sein de l’UPAC.

En marge de l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique, mardi, Pierre Veilleux, président de l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ), a indiqué que le directeur des opérations de l’UPAC, André Boulanger, allait bientôt quitter ses fonctions.

L’APPQ, qui représente une quarantaine de policiers de l’UPAC, est actuellement en comité de travail avec le ministère de la Sécurité publique et l’UPAC afin de trouver des solutions à l’insatisfaction de certains de ses membres.

« Peut-être que ça va calmer le jeu. Je l’espère, du moins », a déclaré M. Veilleux à propos du départ d’André Boulanger.

Le commissaire Robert Lafrenière a confirmé le départ de son directeur des opérations à la reprise des travaux de la commission, en après-midi, mardi.