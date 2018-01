La 2e conférence des municipalités débute

La deuxième conférence annuelle des municipalités rurales de l'Ontario, qui permet aux maires de ces municipalités de discuter avec le gouvernement provincial, a débuté dimanche à Toronto.

Et à quelques mois seulement des élections générales dans la province, certains maires des municipalités francophones ont des demandes bien précises à formuler.

Comme l’explique Gary McNamara, le maire de Tecumseh, la relation entre les municipalités rurales et le gouvernement peut parfois être tendue.

« (Les municipalités sont) responsables de 80% des services que nos citoyens reçoivent, et on est responsables de 67% de toute l'infrastructure, et on doit le faire avec 9% de tout l'argent disponible. La distribution des impots n'est pas équilibrée », explique-t-il.

Quelle est sa solution? « On demande 1% de la taxe de vente harmonisée », affirme M. McNamara.

De son côté, le maire de Hearst, Roger Sigouin, a un projet particulier pour sa communauté et il aimerait recevoir le support de la province. « On a l'intention de suggérer un projet pour une maison de transition pour les personnes âgées qui ne sont pas prêtes à aller en foyer mais qui sont prêtes à aller dans une maison pour avoir certains soins. »

M. Sigouin souligne que sa communauté, francophone, a des besoins particuliers. « Comme communauté francophone on a des fois tendance à envoyer nos membres à l'extérieur, mais ils n’y seront pas desservis dans leur langue. On veut que le gouvernement soit sensibilisé à ça », dit-il.

La première ministre Kathleen Wynne devrait prononcer un discours en matinée durant la conférence, lundi. Patrick Brown et Andrea Horwath ont aussi été invités.