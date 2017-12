La chasse et la pêche, des secteurs négligés selon Sylvain Roy

Selon le député de Bonaventure, Sylvain Roy, les chasseurs, pêcheurs, agents de la faune et tous les acteurs de ce milieu sont abandonnés par le gouvernement du Québec.

Un texte de Brigitte Dubé

Grand amateur de chasse et de pêche, le député gaspésien dit avoir fait cette constatation à la suite d’une tournée du Québec où il a pu recueillir de nombreux commentaires et témoignages.

À Causapscal, il a discuté avec les gens du milieu matapédien en compagnie de son collègue, le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Sylvain Roy dit y avoir entendu les mêmes récriminations qu’ailleurs au Québec.

« De la grogne, un sentiment de non-écoute du Ministère comme on voit partout sur le territoire. Peu ou pas de biologistes, pas de réponses à des plans d’intervention spécifiques, déconnexion du Ministère », rapporte-t-il.

Il ajoute que les chasseurs de la région se sont dits particulièrement inquiets pour l’avenir de la ressource. Selon eux, les responsables de l’aménagement forestier ne se soucient pas des besoins du gros gibier, puisqu’on ne plante que de l’épinette alors que l’orignal se nourrit de pousses de feuillus.

Au sujet de la réserve faunique de Matane, les chasseurs ont aussi critiqué la Sépaq. Selon eux, l’organisme permet un prélèvement trop important d’orignaux par rapport à la capacité de reproduction.

M. Roy estime aussi que les compressions de postes d’agents de la faune ont fait mal. Selon lui, c’est la foresterie qui règne maintenant puisque la forêt et la faune sont soumis au même ministère.

« C’est un secteur qui se sent de plus en plus isolé, déconstruit, immobilisé par des coupures de budget, et on donne la place à toutes sortes de comportements comme le braconnage », critique le député.

Bien que les chasseurs, pêcheurs et autres acteurs du domaine de la faune au Québec aient des récriminations communes, Sylvain Roy a pu constater que les réalités sont bien différentes d’une région à l’autre.

Sylvain Roy compte aller vérifier la véracité de ces assertions.

Je les prends avec des pincettes, mais c’est notre devoir d'aller vérifier tout ça. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Le député entend ensuite rédiger un rapport et réclamer de profonds changements dans l’administration de la faune. Selon lui, des millions sont perdus en retombées par négligence.

Sylvain Roy affirme recevoir de nouvelles invitations, ce qui l'incite à reprendre son bâton de pèlerin et à prolonger sa tournée.