La Cour municipale de Val-d'Or déménage

La Cour municipale de Val-d'Or a déménagé de l'hôtel de ville et se trouve maintenant dans le bâtiment de l'ancienne caserne de pompiers, qui est situé au 835, 2e Avenue.

Avec les informations de Thomas Deshaies

Le bureau de la réception se trouvera également à cet emplacement.

La mairesse suppléante, Céline Brindamour, croit que ces changements sont pour le mieux.

« Lors du départ du Service des incendies du 835, 2e Avenue, on en a profité justement pour prendre le service de la Cour municipale et l'installer là-bas, pour donner un peu plus d'espace au personnel et aussi aux rencontres, parce qu'on a des citoyens qui viennent rencontrer le procureur pour des questions de billets d'infraction et tout. Ça limitait les espaces dans la salle, soit du conseil », explique-t-elle.

Rappelons que Val-d'Or avait investi plusieurs millions de dollars pour la rénovation de l'ancienne caserne, après le déménagement du Service des incendies.

Le hall d'entrée à l'hôtel de ville sera réaménagé prochainement.