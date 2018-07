La CTT devrait-elle aussi gérer le stationnement et les taxis?

La Commission de transport de Toronto doit se pencher, mardi, sur une proposition qui en ferait une méga-agence municipale qui gère, en plus du transport en commun, le stationnement et les taxis, notamment.

Cette proposition est faite par le président de la CTT, Josh Colle, alors que le nouveau premier ministre ontarien, Doug Ford, a évoqué l’idée de prendre le contrôle des lignes de métro de Toronto.

Pour M. Colle, Toronto devrait s’inspirer du modèle de Londres, en Grande-Bretagne.

Grâce à un modèle similaire à celui de Transport for London, la CTT aurait le pouvoir de coordonner et d’intégrer de façon plus efficace les tâches quotidiennes liées à la mobilité des résidents.

Josh Colle, président de la CTT