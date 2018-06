La députée de Manicouagan réclame des actions rapides pour le quai de la Romaine

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a interpellé vendredi le ministre des Transports, Marc Garneau, afin qu'il adopte des mesures d'urgence pour la réfection du quai de La Romaine, en Basse-Côte-Nord.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Marilène Gill a rappelé que le Bella Desgagné n'a pu décharger cette semaine que le quart de sa cargaison avant de revenir, samedi, compléter sa livraison. Elle a qualifié l'état du quai de « critique ».

Le président-directeur général de Relais Nordik, qui opère le Bella Desgagné, Francis Roy, qualifie pour sa part les conditions de déchargement d'« inacceptables ». « Le matériel qui soutient la plateforme du quai a probablement été lavé par les grandes marées de l'hiver », explique-t-il. Selon lui, le bateau qui ravitaille ce coin isolé de la Basse-Côte-Nord ne peut plus accoster que d'un côté du quai.

C'est une épée de Damoclès, le service menace jour après jour d'être interrompu. C'est une urgence. Marilène Gill, députée de Manicouagan

La préoccupation « numéro un » constitue la réfection des bornes d'amarrage, selon le PDG de Relais Nordik. Trois bornes, dont deux utilisées par le Bella Desgagnés, ont été condamnées. « Le déchargement normal de nos opérations devient pratiquement impossible », se désole Francis Roy.

Pour l'instant, les employés du Bella Desgagnés et du quai doivent déposer le contenu sur le quai, en sortir la marchandise, remettre le conteneur vidé à bord et recommencer pour le suivant. Cette pratique, en plus d'allonger le temps de déchargement, comporte des risques et ne peut pas s'effectuer lors d'intempéries, souligne Francis Roy.

Solutions

Marilène Gill propose une intervention d'urgence pour rapiécer la structure. « On craint que ça cède », prévient-elle.

Ensuite, elle exige une solution à long terme. Selon elle, le Ministère a été informé de la situation en 2015, mais a laissé tomber un plan de réfection en 2017.

En réponse à l'interpellation de Marilène Gill, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports a dit veiller à ce que « les travaux nécessaires [soient] effectués le plus rapidement possible ».

Transports Canada doit déterminer lundi à 15 h si le prochain départ du Bella Desgagné pourra accoster cette semaine à La Romaine et donc ravitailler ce secteur de la Basse-Côte-Nord.