La FIQ favorise les solutions du Parti québécois en matière de santé

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) juge les propositions du Parti québécois en matière de santé plus intéressantes que celles de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Les solutions péquistes représentent le « gros bon sens », selon les mots de la présidente sortante de la FIQ, Régine Laurent, qui rencontrait jeudi matin les élus péquistes réunis en caucus dans un hôtel de Saint-Eustache.

Plus tôt cette semaine, elle avait rencontré les députés caquistes qui tenaient leur caucus préparatoire de la session parlementaire à Shawinigan. Mme Laurent a tranché : actuellement, le plan péquiste est meilleur.

Jusqu'ici, ce que le PQ présente est intéressant, et pour nous, et pour les patients, et pour le réseau de la santé. Et les choses qu'ils vont mettre de l'avant relèvent du gros bon sens, et ça va dans le sens de nos orientations, de nos valeurs aussi.

Régine Laurent, présidente de la FIQ