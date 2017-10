La gouvernance : en a-t-on pour notre argent?

Les résidents de Trois-Rivières et de Sherbrooke ont exactement, à quelques sous près, le même compte de taxes de base pour une propriété unifamiliale moyenne. Même compte de taxes, mais deux réalités fort différentes quant à l'évaluation des maisons. Voilà l'une des données qui ressort de ce tour d'horizon comparatif entre Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke sur le plan de la gouvernance.

Les taxes

L'évaluation de la propriété moyenne s’élève à 226 700 $ à Sherbrooke. C’est près de 50 000 $ de plus qu’à Trois-Rivières. Pourtant, dans les deux cas, les contribuables paient exactement le même montant excluant les tarifs d’eau et d'égouts : 2194 $ de taxes.

À Saguenay, le compte de taxes de base est moindre : 2079 $ pour une résidence unifamiliale moyenne dont la valeur se situe entre les deux autres villes.

Le tableau suivant présente le compte de taxes réel pour une résidence unifamiliale moyenne en 2017.

En 2017, le taux de taxes par tranche de 100 $ d’évaluation est plus élevé pour les contribuables trifluviens.

Les données du ministère montrent qu’année après année, la charge fiscale moyenne pour les résidences, excluant les immeubles locatifs, est plus élevée à Trois-Rivières qu’ailleurs. Vérification faite, c’est vrai depuis au moins une décennie.

La charge fiscale moyenne des résidences d'un logement permet d'évaluer le fardeau fiscal global moyen d'une résidence unifamiliale moyenne.

Les élus

À Trois-Rivières et à Saguenay, le nombre d’élus à la table du conseil va diminuer au terme de la prochaine joute électorale. Ça passe de 16 à 14 à Trois-Rivières et de 19 à 15 à Saguenay.

Un conseiller trifluvien aura un plus grand nombre de citoyens à desservir que ses homologues à Sherbrooke et à Saguenay.

À Trois-Rivières, les services du premier magistrat coûtent en tout et partout 1,10 $ par habitant. À Saguenay : 0,98 $. À Sherbrooke : 0,96 $.

La rémunération du maire, incluant les allocations de dépenses, est fixée à 149 369 $ à Trois-Rivières. Elle est respectivement 158 914 $ et 161 201 $ pour les premiers magistrats de Saguenay et Sherbrooke.

Outre les allocations de dépenses de 16 476 $ prévues dans la Loi sur le traitement des élus municipaux, d'autres dépenses sont remboursées, principalement des frais de représentation ou de déplacement.

À Trois-Rivières, le service juridique ne départage pas les dépenses qui ont été faites par les différents élus, incluant le maire. On nous indique qu’il s’agirait d’une charge de travail colossale. Ce qu’on sait, c’est que 20 150 $ ont été dépensés en 2016 pour les frais de représentation des élus. C’est sensiblement la même chose à Sherbrooke pour le maire et les conseillers : 22 638 $. Or, les dépenses des élus à Saguenay sont nettement plus élevées : 56 210 $.

L'ombudsman

Contrairement à Trois-Rivières, les villes de Sherbrooke et de Saguenay offrent le service d'un ombudsman.

L’instance indépendante et apolitique traite en dernier recours les plaintes de citoyens qui se croient lésés.

Ce poste a été créé par un règlement municipal en 2005 pour Saguenay et en 2011 pour Sherbrooke.

Le service a coûté 75 050 $ aux citoyens de Sherbrooke en 2016 et 84 900 $ à ceux de Saguenay.

En 2016, l’ombudsman de Sherbrooke a traité 104 plaintes, comparativement à 78 pour Saguenay.

Le budget

Cette année, Trois-Rivières a adopté un budget de 255,7 M$. Il est de 291,3 M$ à Sherbrooke et de 324,9 M$ à Saguenay.

Les priorités des Villes varient comme en témoigne le tableau suivant.

