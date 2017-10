La mairesse de Forestville mise sur la santé financière pour son troisième mandat

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a été réélue sans opposition, vendredi, pour un nouveau mandat. Elle envisage d'utiliser les quatre prochaines années pour réinvestir dans sa ville.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Micheline Anctil compte déployer des efforts pour solidifier la situation financière de la Ville.

La dette est bonne, la dette est basse. [...] On a libéré au cours des dernières années une marge de manœuvre de près de 1,5 million de dollars, alors on est en réinvestissement, on parle de 1,5 million de dollars sans hausse de taxes.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville