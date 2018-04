La plainte de harcèlement contre un ministre à Terre-Neuve vient d'une collègue

La ministre de Service Terre-Neuve-et-Labrador, Sherry Gambin-Walsh, confirme qu'elle a porté plainte contre son collègue des Affaires municipales et de l'Environnement, Eddie Joyce, pour harcèlement.

Mme Gambin-Walsh affirme qu’elle a formellement porté plainte mercredi à 8 h 30, et qu’elle ne donnera pas plus de détails à ce sujet.

Expliquant pourquoi elle a confirmé qu’elle était la plaignante, elle dit qu’elle aurait préféré d’abord laisser le processus de vérification suivre son cours, mais que son identité dans cette affaire circulait dans le public. Elle veut que le processus se poursuive quand même, et elle veut que les gens se sentent à l’aise de porter plainte aussi lorsqu’ils subissent toute forme de harcèlement.

Eddie Joyce a déclaré par la suite qu’il ne comprenait pas de quoi la ministre Gambin-Walsh parlait. Il a dit qu’il n’avait aucun comportement qui pourrait être considéré comme étant du harcèlement ou de l’intimidation.

Eddie Joyce cède sa place en tant que ministre le temps que les allégations de harcèlement portées contre lui soient vérifiées, a annoncé le premier ministre Dwight Ball. Il avait expliqué qu’il a rencontré la personne ayant porté plainte et décidé qu’une vérification des faits s’imposait.

Eddie Joyce appuie l’exercice de vérification, selon un communiqué publié par le bureau du premier ministre.

Entre-temps, le portefeuille des Affaires municipales est confié à Andrew Parsons.

Une firme indépendante sera chargée de la vérification des faits, a souligné Dwight Ball.

Des allégations proviennent de députés libéraux et progressistes-conservateurs. Des sources ont affirmé à CBC que des députés accusent M. Joyce de les avoir harcelés et intimidés.

Eddie Joyce est actif en politique à Terre-Neuve-et-Labrador depuis des décennies. Il est l’un des députés les plus expérimentés à l’Assemblée législative. Il a été élu pour la première fois en 1989, puis réélu en 1999, 2003, 2011 et 2015. Il est le député de Humber–Bay of Islands.

Avec des informations de Fred Hutton, de CBC