La Pocatière: une invitation à dénoncer les propriétaires de pitbulls fait réagir

Le débat entourant l'encadrement des chiens de type pitbull refait surface, à La Pocatière. Le tout a débuté jeudi dernier, le 3 août, lorsque la contrôleuse animalière de la municipalité, Annie Sirois, a interpellé les citoyens sur les ondes d'une radio locale.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Au cours d'une intervention sur les ondes d'une radio privée, Annie Sirois a fait un survol des réglementations sur les animaux en vigueur à La Pocatière. Elle a rappelé qu'il est interdit de posséder un pitbull dans la municipalité. Elle a aussi fait une demande pour que les citoyens pocatois communiquent avec elle pour lui dire qui, dans leur entourage, possède ce type de chien.

L'expert canin, Arnaud Wéry, n'a pas tardé à réagir.

Demander aux citoyens de faire de la délation sur le fait que leur voisin a un type pitbull, là, non. C'est pour ça qu'en tant que professionnel, je me suis senti obligé de réagir. Il faut se rappeler qu'un pitbull, ce n'est pas une race de chien mais bien un type de chien. Même les experts comme moi sont incapables de déterminer, sans test d'ADN, si un chien est un pitbull. Alors imaginez ceux et celles qui ne s'y connaissent pas. Arnaud Wéry, éducateur canin

Toujours selon M. Wéry, il est faux d'affirmer que les chiens de type pitbull sont plus dangereux que les autres. « Tous les chiens peuvent être dangereux et tous les chiens peuvent être dociles. Tout dépend du maître. Un type pitbull n'est pas plus dangereux qu'un Chihuahua qui va mordre 13 fois. Il faut démystifier ça », affirme-t-il.

Réaction du maire Hudon

Questionné sur le débat de l'heure à La Pocatière, le maire Sylvain Hudon juge qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue constructif sur le sujet. Lui-même amant des animaux, il est ouvert aux propositions des citoyens pour peaufiner la réglementation en vigueur. Toutefois, il désire d'abord que la loi 128 soit adoptée avant toute modification.

Je ne veux pas dire que demain matin, la réglementation sera changée. Parce que je pense qu'on va attendre que celle du gouvernement entre en ligne de compte. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire. Il faut dire que beaucoup de gens ont des chiens mais des gens ont quand même des craintes, des fois. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

Des réserves au projet de loi 128

Comme toutes les autres municipalités du Québec, La Pocatière souhaite que la loi 128 lui donne la lattitude nécessaire à l'adoption d'une réglementation répondant à leur volonté. Cependant, le maire Hudon a des réserves.

Ça va peut-être donner des pouvoirs à La Pocatière ou aux autres municipalités. Mais souvent, le problème, c'est que le gouvernement met des projets de lois en place, ça tombe sur les municipalités et ils ne nous donnent pas les moyens financiers. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

Arnaud Wéry abonde en ce sens. Il cite en exemple la ville de Lavaltrie actuellement aux prises avec des soucis financiers en raison de ce débat. Devant le Tribunal pour sa règlementation qui interdit les chiens de race bull terrier, dont les pitbulls, sur son territoire, Lavaltrie a été forcée de réclamer l'appui du fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Cette municipalité a été obligée d'emprunter des fonds pour pouvoir aller en cour. Alors on pourrait se retrouver dans la même situation à La Pocatière. Arnaud Wéry, éducateur canin

D'ici à ce qu'une solution commune soit trouvée, les défenseurs des droits animaliers de La Pocatière promettent d'être vigilants.