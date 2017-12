La STO hausse ses tarifs de 1,9 % en moyenne

Une autre hausse moyenne de 1,9 % des tarifs de la Société de transport de l'Outaouais entrera en vigueur en 2018. C'est ce qu'a déterminé jeudi soir le conseil d'administration du transporteur public.

Un texte d'Antoine Trépanier

Le prix d'un abonnement mensuel régulier pour adulte passe donc de 95 $ à 97 $ et celui d'un billet unique passe de 3,75 $ à 3,85 $.

L'année dernière, le conseil d'administration avait également adopté une augmentation moyenne des tarifs de 1,9 %.

Non, on n'aurait pas pu s'en passer [de cette hausse]. Tout augmente, la STO aussi fait face à des coûts de croissance [...] Tout le monde doit faire sa part. Myriam Nadeau, présidente de la STO

Cette nouvelle hausse fait en sorte que l'abonnement mensuel régulier se rapproche rapidement du seuil des 100 $. La nouvelle présidente de la STO, Myriam Nadeau, affirme que la société de transport doit faire face à des augmentations de coûts dans ses opérations.

« Il faut faire face aux coûts de croissance annuelle qui arrivent, que ce soit dans le panier d'épicerie, quand on met de l'essence dans notre voiture, mais quand aussi on prend le transport en commun. Cependant, quand on fait une dépense sur une passe d'autobus, nous, on veut que le citoyen en ait plus dans ses poches à la fin de l'année en faisant le choix de [ne] peut-être pas [avoir de] deuxième voiture [de] prendre l'auto de façon occasionnelle et [de ne] pas prendre de stationnement », a expliqué Mme Nadeau.

Cette hausse tarifaire s'inscrit dans une hausse de 3 % du budget total par rapport à l'année dernière. Le budget passe ainsi à 164 millions de dollars, alors qu'il était de 147 millions en 2017. La STO recevra 15,8 millions de dollars du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, ce qui contribue de façon considérable à cette augmentation.

Par ailleurs, 1,3 million de dollars serviront à améliorer les services, soit 300 000 $ de plus que l'an dernier.

« Pour l'usager, ce sont des outils d'information supplémentaires, des autobus de plus sur le réseau, une meilleure déserte évidemment et des belles infrastructures comme des parc-O-bus supplémentaires, par exemple », a déclaré le représentant des usagers du service régulier du transport en commun au CA de la STO, François-Michel Brière.

C'est difficile à avaler, c'est sûr. C'est 1,9 %, donc personne n'aime avoir une augmentation tarifaire. Par contre, c'est nécessaire. François-Michel Brière, représentant des usagers du service régulier du transport en commun au CA de la STO

Le budget, qui doit être approuvé par le conseil municipal de Gatineau le 18 décembre, détaille aussi les programmes d'immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020.

Ce budget 2018 comprend, de plus, l'entrée en vigueur de la tarification sociale aux personnes démunies en janvier. La nouvelle tarification représente un rabais de 30 % sur l'abonnement mensuel sur la carte à puce Multi et sur le passage unique payé à l'aide du porte-monnaie électronique. Ces titres coûteront respectivement 64 $, soit le même prix que pour les étudiants de 20 ans et moins, et 2,60 $.

Le transporteur tente d'augmenter l'achalandage sur son réseau pour augmenter ses revenus. Dans les derniers mois, la STO a modifié ses trajets, notamment dans le quartier du Plateau. En octobre, il a vu son achalandage être en hausse de 3,4 %, soit la deuxième plus forte hausse de l'année après celle de 3,9 % enregistrée en juin. À ce jour, en 2017, le transporteur a vu une hausse totale de 1 %.

Mercredi, Statistique Canada a révélé que la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Gatineau est celle qui a connu l'une des plus faibles augmentations en ce qui a trait à la proportion de travailleurs utilisant le transport en commun dans les 20 dernières années. Il s'agit d'une hausse de 8 %.

Néanmoins, Ottawa-Gatineau est la quatrième région où le transport en commun est le plus utilisé pour se rendre au travail, avec un taux de 18,3 %.

Première rencontre pour Myriam Nadeau

La conseillère de Pointe-Gatineau a participé à sa première réunion à titre de présidente de la STO, elle qui remplace Gilles Carpentier. Myriam Nadeau prend les rênes d'une société qui a vécu une année houleuse, notamment en ce qui a trait aux relations de travail. Un long conflit entre les employés syndiqués et la direction a mené à des jours de grève tournante. De plus, le transporteur a vu une baisse de la satisfaction des usagers en 2016.

À l'automne, les deux parties se sont entendues sur une nouvelle convention collective qui s'échelonnera du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.

Les employés auront droit à une augmentation salariale de 9,8 % répartie sur quatre ans.