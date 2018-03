La vice-présidente du Bloc québécois défend Martine Ouellet

La vice-présidente du Bloc québécois, Kédina Fleury-Samson, croit que la chef du parti, Martine Ouellet, a fait preuve d'assez d'ouverture envers les sept députés démissionnaires. Selon elle, il faudrait cesser de s'acharner sur Mme Ouellet et analyser la situation en fonction des impacts qu'elle a sur le parti.

Un texte de Marie-Christine Rioux d’après une entrevue d’Info-Réveil

Selon Mme Fleury-Samson, des tensions existaient déjà au sein du parti avant l'arrivée en poste de Martine Ouellet.

Elle dénonce la manière dont les sept députés qui ont quitté le caucus du parti la semaine dernière ont mis un terme à ces tensions.

Il y a sept personnes qui disent : ok, on veut votre tête, on veut faire un assassinat politique, on vous veut pas dans le décor. À défaut, nous, on quitte. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on gère ou qu'on se conduit à l’intérieur d’un parti?

Kédina Fleury-Samson, vice-présidente du Bloc québécois