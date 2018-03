La vitalité économique de Toronto est importante pour tous les Ontariens selon K. Wynne

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, et le maire de Toronto, John Tory se sont rencontrés jeudi pour parler des enjeux qui touchent les résidents de la Ville Reine.

Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Toronto est le moteur économique de la province de l'Ontario et du pays selon le maire, John Tory. Il veut s'assurer que le gouvernement provincial continuera à mettre en place des politiques pour garantir son succès et en retour celui de toute la province.

Au cours des prochains mois précédant l'élection provinciale, il compte faire en sorte que les chefs des principaux partis politiques fassent attention aux demandes de la capitale ontarienne.

Les discussions entre John Tory et Kathleen Wynne, jeudi, ont porté principalement sur les besoins urgents de la Ville en matière de transports en commun notamment la construction de la ligne d'allègement du centre-ville et les trains légers sur rail du Waterfront et d'Eglinton.

Des projets qui doivent aller de l'avant dans les plus brefs délais, selon le maire qui demande à la province de s'engager financièrement au même titre que le gouvernement fédéral.

Je suis optimiste parce que la première ministre partage mon point de vue en matière de transport. John Tory, maire de Toronto

Il faut certainement continuer à bâtir ces infrastructures, ajoute la première ministre Wynne, car rattraper le temps perdu n'est pas une option.

Notre partenariat avec Toronto est essentiel pour le bien-être de tous les Ontariens. Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario

La première ministre, Kathleen Wynne, espère avoir la chance de continuer à travailler avec le maire de la Ville Reine pour améliorer la qualité de vie des Torontois. Elle admet qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en matière de logement, de transport et d'allègement de la congestion routière.