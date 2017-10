Labeaume veut plus de liaisons à l’aéroport de Québec

Régis Labeaume juge inconcevable qu'il n'y ait pas plus de liaisons directes entre l'aéroport de Québec et les grandes villes américaines. S'il est réélu, le maire sortant promet de convoquer tous les acteurs économiques de la région pour mettre fin à ce « non-sens ».

Un texte de Louis Gagné

« L'économie va bien. Il y a de plus en plus de compagnies à Québec, il y a de plus en plus de touristes. Pour nous, ça ne fait aucun sens qu'il n'y ait pas autant de vols surtout des États-Unis », affirme le chef d’Équipe Labeaume.

Il s’inquiète de voir des compagnies aériennes américaines réduire leur nombre de vols entre Québec et des villes comme New York ou Newark.

Certaines liaisons ont carrément disparu ou sont sur le point de l’être, comme c’est le cas pour les vols Québec-Boston et Québec-Chicago, déplore le maire sortant.

Régis Labeaume propose de convoquer autour d’une même table la direction de l’aéroport, l’Office du tourisme de Québec, la communauté d’affaires et la Ville pour comprendre la diminution des liaisons et identifier des pistes de solutions.

On va identifier les problèmes et trouver un plan de match avant d'aller téter le gouvernement. On ne fera pas ça à l'envers. Régis Labeaume, maire sortant de Québec

La direction pas en cause

Le candidat à la mairie se défend de remettre en question le travail de la direction de l’aéroport. Il assure avoir confiance en l’équipe en place, qui fait « du bon travail » selon lui.

« Je ne critique pas l'aéroport de Québec. Moi, je me demande avec d'autres pourquoi il y a moins de vols directs », insiste-t-il.

Régis Labeaume a par ailleurs invité les gouvernements à « mettre le pied à terre » en favorisant une plus grande compétitivité chez les transporteurs régionaux qui desservent l’aéroport de Québec.

Il accuse Air Canada de profiter de la situation actuelle pour « aller chercher la marge de profit maximale à partir de Québec ».

« La solution passe par une organisation qui puisse compétitionner Air Canada sur les coupes de prix parce qu'aussitôt qu'il arrive un nouveau compétiteur, Air Canada coupe les prix temporairement, jusqu'à ce que leur compétiteur meure, et remonte les prix pour aller chercher la marge maximale », dénonce Régis Labeaume.

Aéroport de Québec inc. salue pour sa part l'initiative du maire sortant de mettre sur un pied d'un comité chargé de développer la desserte aérienne à partir de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

« Le modèle idéal pour développer le service aérien est une collaboration entre l’aéroport, les compagnies aériennes et un regroupement concerté de la communauté qui représente la destination qu’est Québec. Cela maximisera définitivement les retombées pour notre région. C’est d’ailleurs un modèle d’affaires qui se pratique partout ailleurs dans le monde », souligne Mathieu Claise, directeur des communications et des affaires publiques de Aéroport de Québec inc.