Le bilan de la formule E? « Qu'ils le donnent, qu'ils le fassent », lance Coderre

« Il y a toujours une première fois », affirme Denis Coderre à propos des critiques entendues au sujet du championnat de formule E qui s'est tenu en juillet dernier au centre-ville de Montréal, pour lequel le nombre exact de billets vendus et donnés n'a toujours pas été rendu public.

Un texte de Marc-Antoine Ménard

À ce sujet, le maire sortant a rappelé que Montréal, c’est électrique, à titre d’organisateur de la course, et le promoteur evenko détiennent l’information à propos du bilan de la formule E. « Je vous le dis publiquement, là, qu’ils le donnent, qu’ils le fassent », a-t-il lancé au micro de l’émission Le 15-18, vendredi après-midi à ICI Radio-Canada Première, dans ce qui semblait être un léger changement de ton.

Du même souffle, M. Coderre a admis qu’« on apprend » et que l’événement était « perfectible ».

Nombre de résidents et de commerçants ont déploré l’impact de cette course automobile urbaine sur l’accès et la circulation dans l’arrondissement de Ville-Marie, au centre-ville, où le niveau d’activité est très élevé en période estivale. Plus tôt durant la campagne, le conseiller sortant du district Saint-Jacques, Richard Bergeron, a soutenu que la population appuyait l’événement et qu’il n’y avait « pas de scandale de formule électrique ».

Montréal, c'est électrique ne doit publier son rapport complet sur la course de formule E qu'après la campagne municipale. Projet Montréal et sa chef, Valérie Plante, ont déjà accusé M. Coderre d'utiliser de tels organismes à but non lucratif comme paravents pour cacher certaines informations.

Promouvoir le Montréal international

Le maire sortant faisait campagne, vendredi après-midi, au sujet du positionnement international de Montréal. Denis Coderre promet notamment de mener deux missions commerciales internationales par année, de poursuivre les efforts pour attirer d’autres organisations internationales à Montréal, telles l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à proximité de l’endroit où il tenait son point de presse.

M. Coderre s’est aussi engagé à travailler avec le gouvernement du Québec pour réaliser le projet d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal. En outre, une administration Coderre veut travailler à l’obtention d’une ligne aérienne directe Montréal-Beyrouth.

« Montréal est ouvert sur le monde, Montréal carbure par sa diversité, Montréal a un rôle à jouer sur la scène internationale. Moi, j’ai beaucoup d’ambition pour Montréal, je ne suis pas pour un Montréal réducteur », a déclaré le maire sortant.

« Quand vous avez une situation au niveau des changements climatiques, cette relation internationale est essentielle. Vous avez vu comment il y a eu des dénouements à cause du rôle des villes, les villes jouent un rôle de contrepoids. Le think global, act local, c’est ça », a-t-il résumé.