Le Canada et les États-Unis ont organisé des simulations d’attaque nucléaire

Des responsables canadiens et américains ont organisé des exercices, au printemps dernier, pour s'entraîner à gérer le pire scénario nucléaire, soit celui d'attaques simultanées des deux côtés de la frontière.

D'après un texte de Murray Brewster, de CBC News

Cette pratique a eu lieu dans un contexte de révision des plans d'urgence, ce qui comprend entre autres des procédures pour reconstituer le gouvernement fédéral à l'extérieur d'Ottawa si la capitale devenait invivable en raison d'une attaque ou d'une catastrophe naturelle.

Les exercices sont effectués sur une base annuelle ou semestrielle, mais les plus récents ont été faits dans un sentiment d’urgence, en raison de l’aggravation du climat international, surtout à cause des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux par la Corée du Nord.

Un scénario nucléaire a été ajouté à un exercice régulier, connu sous le nom de Staunch Maple (« érable inébranlable »), au printemps dernier.

Il s'est déroulé en Ontario et en Nouvelle-Écosse et a impliqué des hélicoptères canadiens CH-146 Griffon, un hélicoptère ASTAR-350 de la GRC et deux hélicoptères américains UH-60 Black Hawk.

Le ministère de la Défense nationale a reconnu, à l'époque, que le scénario de l'entraînement comportait un « incident ».

Toutefois, des représentants du gouvernement ont confirmé à CBC News que le scénario était conçu pour tester la réaction des autorités à « un événement nucléaire ».

Par le passé, l'entraînement Staunch Maple incluait diverses catastrophes, comme un tremblement de terre en Colombie-Britannique.

L'exercice militaire canadien, qui a eu lieu en avril dernier, s'est déroulé en tandem avec un exercice américain beaucoup plus vaste, connu sous le nom de Gotham Shield (« bouclier de Gotham »), et qui simulait une attaque nucléaire sur New York.

Un porte-parole de la Défense nationale a déclaré qu'il existe des plans d'urgence qui couvrent « un large éventail de scénarios impliquant des attaques contre le Canada, y compris une attaque au missile ».

Dan Le Bouthillier a déclaré que de nombreux plans d'urgence ont été révisés au printemps dernier. Des évaluations régulières sont faites pour s'assurer qu'ils restent à jour, a-t-il ajouté.

Les États-Unis aideront-ils le Canada?

L'essentiel du débat politique actuel sur la menace posée par la Corée du Nord porte sur la question de savoir si les États-Unis vont défendre le Canada en cas d'attaque au missile.

Des documents déposés récemment au Parlement, en réponse à une question écrite de l'opposition conservatrice, renvoient à un certain nombre de plans d'urgence, dont beaucoup reposent sur la coopération avec Washington.

Un haut responsable de la Défense nationale a déclaré que la question de savoir si la Corée du Nord pouvait « lancer un morceau de métal au-dessus du Pacifique et nous toucher » préoccupe les militaires canadiens depuis un moment.

Ce qui se passerait en cas de frappe de missiles dépendrait de l'ogive et de l'endroit où il atterrirait, selon des responsables actuels ou retraités.

Les décideurs canadiens seraient informés du lancement d'un missile et de sa trajectoire par le centre d'alerte du NORAD. La décision d'essayer de l'abattre serait prise uniquement par les États-Unis, car le Canada ne fait pas partie de ces systèmes de défense antimissiles.

La chaîne des événements en cas d’attaque

La plus grande partie de la réponse initiale après impact reviendrait à la police locale et aux municipalités. La responsabilité serait cependant rapidement transférée au gouvernement fédéral et à Sécurité publique Canada, qui est responsable de la gestion des urgences.

Téléphoner à Washington est l'une des toutes premières choses que les dirigeants canadiens, militaires et civils, feraient au cas où il s’agirait d’un missile nucléaire. Une explosion non nucléaire, bien que dévastatrice, n'exigerait probablement pas un appel immédiat au gouvernement américain pour obtenir de l'aide.

L'armée, par l'intermédiaire de ses Forces d’opérations spéciales, et la GRC sont en mesure de nettoyer les sites contaminés et de traiter les victimes irradiées.

L’organisation, connue sous le nom d'Unité interarmées d’intervention du Canada, a toutefois une capacité limitée pour effectuer le travail dangereux en raison de sa taille. Elle aurait besoin de l'aide de la Garde nationale américaine.

Le gouvernement préoccupé

Lors d’une rencontre publique récente, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu le danger, mais il a laissé entendre que le Canada ne serait pas délibérément pris pour cible. « Il y a de possibles défis pour les missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord qui passeraient au-dessus du territoire canadien », a-t-il déclaré à Charlottetown, à l'île-du-Prince-Édouard.

Il y a quelques années, l'ancien gouvernement conservateur a signé un protocole d'entente avec Washington pour faciliter le fonctionnement des forces armées de chaque pays, des deux côtés de la frontière.

Au cours des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, des troupes américaines ont été déployées discrètement dans l'éventualité d'un attentat terroriste à la « bombe sale ».

Le commandant des Forces d’opérations spéciales du Canada, le major-général Mike Rouleau, n'a pas voulu commenter le dossier de la Corée du Nord ni la planification d'urgence, mais a déclaré que la dernière politique de défense du gouvernement lui permettrait d'augmenter de 70 personnes les effectifs de son équipe affectée aux questions nucléaires, biologiques et chimiques.

Les responsables militaires et gouvernementaux sont peut-être bien préparés à prendre des décisions à la suite d'un scénario catastrophe, mais de nombreux experts se demandent si les dirigeants politiques sont prêts à de telles éventualités.

Le général en charge du commandement des opérations conjointes du pays a déclaré que les ministres et le premier ministre participent parfois à des exercices. Quand ils ne sont pas disponibles, une personne en autorité prend leur place.

« L'idéal serait que tout le monde soit disponible tout le temps pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons », a déclaré le lieutenant-général Steve Bowes, qui a participé à de nombreux exercices.

« L'important est de s'assurer que le leader comprend son autorité, ses responsabilités et son imputabilité », a-t-il résumé.