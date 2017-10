Le candidat à la mairie de Roberval Sabin Côté mise sur la transparence

Le candidat à la mairie de Roberval, Sabin Côté, a dévoilé son programme électoral mercredi.

Il mise d'abord sur la transparence et sur des relations harmonieuses au conseil de ville. Sabin Côté souhaite aussi mettre son énergie sur le développement économique, social et récréotouristique de Roberval.

L'entrepreneur et conseiller en gestion veut notamment développer une expertise en agroalimentaire et en sécurité civile et forestière.

Le candidat promet de construire un parc et un complexe récréotouristique qui proposerait notamment de l'hébergement.

Un déclin de la population à prévoir

Sabin Côté compte finalement mettre en place différents programmes d'accueil des nouveaux arrivants pour lutter contre le déclin démographique.

« Ce qui s'en vient, c'est un déclin de 5 % [de la population] au cours des cinq dernières années. Ça me donne froid dans le dos parce que s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de ville et pas de croissance économique », s'inquiète Sabin Côté.

Ce dernier est le seul opposant au maire sortant, Guy Larouche.