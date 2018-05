Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer en campagne de séduction à Ottawa

Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer était l'invité au petit-déjeuner du maire, mardi matin, à Ottawa. Dans son discours, il a vanté les intérêts communs entre la Ville d'Ottawa et le Parti conservateur.

M. Scheer est en pleine campagne de séduction dans la région en prévision des prochaines élections qui auront lieu le 21 octobre 2019.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a invité le chef conservateur à sa table d'honneur pour entendre sa position sur le transport en commun et les investissements dans les infrastructures.

« La grande priorité pour nous autres, c'est le train léger, c'est le plus grand projet dans toute l'histoire de la ville d'Ottawa, a-t-il déclaré. Je demande à tous les politiciens s'ils appuient la phase deux du train léger, car pour nous c'est important. »

Les trois partis au niveau fédéral et provincial appuient ce projet, alors c'est une bonne nouvelle. Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa

Devant une salle comble, Andrew Scheer a débuté son discours en critiquant le travail du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Il a ensuite rappelé que son parti a appuyé la deuxième phase du train léger et contribué à la mise sur pied du Plan d'action qui vise à assainir la rivière des Outaouais.

« Le gouvernement conservateur précédent s'est associé avec enthousiasme à la Ville d'Ottawa pour soutenir les initiatives d'infrastructure qui rendent notre réseau de transport en commun plus efficace et qui maintiennent cette belle ville propre et saine », a-t-il lancé.

« Nous continuerons à travailler en partenariat avec la Ville d'Ottawa pour soutenir les initiatives d'infrastructures qui profitent aux familles qui travaillent fort. »