Le chiffre du jour : 18-35

18-35, comme dans « millénaires ». Ce groupe d'âge des jeunes de 18 ans à 35 ans est plus important que jamais dans cette campagne électorale.

C'est ce qu'affirme Mike Crawley, analyste politique pour CBC News. « Les partis politiques ont longtemps minimisé l'importance des préoccupations des électeurs plus jeunes puisque ceux-ci votent à un pourcentage plus bas que les électeurs d'âge moyen et plus âgés. Mais il y a des signes que la génération du millénaire commence à ralentir cette tendance. Le taux de participation plus élevé que prévu chez les jeunes électeurs a contribué à propulser les libéraux fédéraux de Justin Trudeau au pouvoir en 2015 », explique M. Crawley.

Ajoutez à cela que lors du scrutin, le 7 juin prochain, plus de millénaires auront le droit de vote en Ontario que de baby-boomers.