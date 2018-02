Le conflit sur le pipeline Trans Mountain divise les Canadiens

L'opinion des Canadiens est divisée au sujet du conflit sur le pipeline Trans Mountain qui oppose l'Alberta et la Colombie-Britannique, selon un sondage Angus Reid.

Un texte de Dominique Lévesque

Les Albertains sont en majorité en faveur de la position de leur gouvernement, donc en faveur du pipeline, selon l’Institut Angus Reid. Les Britanno-Colombiens, eux, sont un peu plus divisés : 58 % appuient leur gouvernement provincial qui s’oppose au projet d’expansion du pipeline et 42 % appuient plutôt l’Alberta et voudraient aller de l’avant avec le projet d'expansion de l'oléoduc.

Dans l'ensemble du pays, les Canadiens sont divisés en parts égales dans leurs opinions sur le débat : 50 % se rangent du côté de l’Alberta et en faveur du pipeline et 50 % appuient plutôt la Colombie-Britannique dans son opposition au projet.

L’Alberta soutient que le pipeline va créer des emplois et permettre au pétrole albertain d’atteindre des marchés étrangers, ce qui serait bon pour l’économie albertaine et nationale.

La Colombie-Britannique de son côté, affirme que le pipeline va augmenter le nombre de navires-citernes et les risques de déversement dans les eaux côtières et demande à ce que le projet soit annulé ou du moins retardé pour étudier davantage l’impact potentiel d’un déversement.

Les citoyens de presque toutes les provinces ont déclaré en réponse au sondage que c’est le gouvernement fédéral qui devrait avoir le dernier mot sur le projet pipeline en raison de l’impact national. Seuls les Québécois ont répondu à 68 % que les gouvernements provinciaux devraient avoir le pouvoir de dire non à un projet de pipeline sur leur territoire.

Provinces en guerre

Le débat qui fait rage a suscité de nombreuses initiatives de la part de l’Alberta et de la Colombie-Britannique dans cette guerre de mots, de bitume et de vin.

Le premier ministre Justin Trudeau, lui, a donné son aval au projet et l’Office national de l’Énergie a également donné toutes les approbations à TransMountain pour aller de l’avant avec les travaux.