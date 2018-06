Le conservateur Richard Martel élu dans Chicoutimi-Le Fjord

Le Parti conservateur du Canada (PCC) met la main sur la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord. Son candidat, Richard Martel, a remporté l'élection avec 52,7 % des voix, devant la libérale Lina Boivin qui récolte 29,5 %.

Un texte de Roxanne Simard

Pour Richard Martel, cette victoire envoie un message fort au premier ministre Justin Trudeau et donne le ton à la prochaine élection fédérale.

« Vous avez eu raison d’envoyer un signal fort à Ottawa. Dans un peu plus d’un an, les Québécois porteront [au pouvoir] un gouvernement à l’écoute des Québécois, un gouvernement conservateur », a lancé Richard Martel devant ses partisans réunis au restaurant l'Usine, à Chicoutimi.

Le nouveau député de Chicoutimi-Le Fjord a remercié son équipe et les nombreux bénévoles à qui il doit la victoire.

Une course à deux

Dès le début du dépouillement, le conservateur a rapidement devancé les autres candidats avec plus de 50 % des voix; la candidate libérale en avait alors un peu moins de 30 %. Un ratio qui s'est maintenu tout au long de la soirée.

Le néo-démocrate Éric Dubois et la bloquiste Catherine Bouchard-Tremblay n'ont quant à eux pas franchi la barre des 10 %.

Pour Éric Dubois, cette victoire est toutefois loin de représenter une montée du Parti conservateur.

« Il y avait un message que la population voulait exprimer à Justin Trudeau. C’est une histoire de popularité de ce personnage plus grand que nature. Maintenant on va voir ce qu’il va faire à la Chambre des communes », a-t-il déclaré.

La libérale Lina Boivin s'est dite très déçue du résultat, mais respecte le choix des électeurs.

Ç'a été une expérience incroyable [...] On a donné notre maximum et c’est ça, il y a un gagnant et un perdant.

Lina Boivin, candidate libérale