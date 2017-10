Le crucifix de l’Assemblée nationale restera à sa place

Il n'y aura pas de débat à l'Assemblée nationale sur le retrait du crucifix du Salon bleu. La motion de Québec solidaire (QS) à cet effet n'a pas reçu l'appui de tous les partis de l'opposition à Québec. Le crucifix est donc là pour de bon.

Selon nos informations, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’oppose à ce que la motion sur le crucifix soit débattue. Et le Parti libéral a décidé de ne pas appuyer la motion de Québec solidaire.

L’unanimité était nécessaire afin que le bureau de l’Assemblée nationale puisse discuter de la question.

Mardi après-midi, lors d’une mêlée de presse, la présidente du caucus du PLQ, Filomena Rotiroti, a annoncé que son parti veut que le crucifix reste au Salon bleu.

« On vient de sortir de notre caucus, explique-t-elle […] On ne donnera pas notre consentement à la motion qui est déposée par Québec solidaire. La décision a été prise par l’ensemble [des membres] du caucus. »

Nous on est ouverts et inclusifs et on ne pense pas qu’on doit effacer le patrimoine historique du Québec.

Filomena Rotiroti, présidente du caucus du PLQ