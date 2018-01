Le député conservateur Gérard Deltell rencontre des Fransaskois à Saskatoon

Le député conservateur fédéral pour la circonscription de Louis-Saint-Laurent au Québec, Gérard Deltell, était de passage à Saskatoon aujourd'hui. Gérard Deltell répondait à l'invitation de son collègue conservateur, le député de Saskatoon-Grasswood Kevin Waugh.

Gérard Deltell, qui est porte-parole de l’opposition en matière de Conseil du Trésor, est venu prendre contact avec des gens de la communauté d'affaires de la ville, mais il en a aussi profité pour prendre le pouls de la réalité des Fransaskois.

Lors d'une rencontre avec des représentants d'associations communautaires, à la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS), Gérard Deltell a entre autres parlé d'immigration et d'éducation francophones en milieu minoritaire.

Le député québécois, qui se dit très sensible au bilinguisme, s'est dit surpris d'apprendre qu'un si petit nombre de francophones compose la communauté fransaskoise de la province.

Honnêtement, de savoir qu'il y a à peine 2 % [de francophones] à travers la Saskatchewan, honnêtement ça m'a surpris. Gérard Deltell, député conservateur, Ottawa

Le rôle d'Ottawa

Gérard Deltell estime par ailleurs qu'Ottawa doit être encore plus attentif dans les années à venir aux besoins des francophones de la Saskatchewan.

« M. Harper disait tout le temps que le Canada est né en français, donc il faut le préserver. Il faut en être conscient et on en est conscient. C'est pour ça que ma visite permet de faire cette jonction-là, avec le fait que notre chef [Andrew Scheer] est bilingue. Notre chef veut préserver le fait français d'un océan à l'autre et ça commence par sa province, la Saskatchewan. », a souligné Gérard Deltell.