Le député de Mégantic annonce son retrait de la vie politique

Un autre député libéral a annoncé qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections. Ghislain Bolduc, qui représente la circonscription de Mégantic, ne sollicitera pas de troisième mandat en prévision du scrutin prévu pour cet automne.

« J'ai vécu de grandes choses et j'ai réussi à obtenir plusieurs petites et grandes victoires pour les citoyens du comté de Mégantic, mais j'avais pris ma retraite et décidé de passer ce précieux temps dans ma patrie natale pour réaliser plusieurs projets que j'ai, depuis ce temps, repoussés, retardés. Il est maintenant temps pour moi de les réaliser et d'avoir plus de liberté afin d'accomplir ces projets », a déclaré le député de Mégantic en conférence de presse vendredi.

Ghislain Bolduc a été élu la première fois en 2012.

Avant d'être député, il avait été conseiller et maire de la municipalité de Lambton.