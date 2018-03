Le discours du Trône sera prononcé lundi à Queen's Park

Le gouvernement de l'Ontario a prorogé la session législative jeudi et la première ministre, Kathleen Wynne, a annoncé que le discours du Trône serait prononcé lundi à Queen's Park par la lieutenante-gouverneure, Elizabeth Dowdeswell.

Le gouvernement libéral présentera un discours qui doit établir ses priorités pour, dit-il, le reste de la session législative qui doit durer encore un peu plus de six semaines.

Il faudra s'attendre à y retrouver les grands engagements que les libéraux présenteront aux Ontariens lors de la campagne électorale provinciale, qui débutera en mai.

Dans une déclaration écrite, Kathleen Wynne met particulièrement l'accent sur les investissements en santé.

En partant du constat que « les gens luttent pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches », elle affirme que « notre gouvernement investira dans la santé mentale, les soins de santé, les soins à domicile et les services de garde et investira dans des domaines qui rendent la vie plus abordable ».

La présentation du discours du Trône lundi permettra à la première ministre et à son équipe de se retrouver sous les projecteurs tout juste avant le dépôt du budget prévu le 28 mars et le début de la campagne.

Elle vole aussi la vedette au nouveau chef des progressistes-conservateurs, Doug Ford, qui doit rencontrer son caucus pour la première fois lundi également.

Depuis le début de la semaine, Kathleen Wynne veut montrer les différences entre elle et son principal adversaire conservateur. Ce sera donc pour elle l'occasion de le faire et de répondre à ses critiques.

La première ministre ajoute que tous les projets de loi du gouvernement qui étaient devant l'Assemblée législative à ce jour et qui meurent au feuilleton seront présentés de nouveau.