L'idée d'une deuxième phase à la Promenade de la mer, notamment par son élargissement sur deux des quatre voies du boulevard René-Lepage, ne se retrouve sur la liste des priorités d'aucun des quatre candidats à la mairie de Rimouski.

L’ancien maire Éric Forest avait parlé de cette idée comme de son fantasme urbain.

Elle avait été longuement élaborée dans un travail d’étudiants qui proposaient une vision totalement différente du front de mer de Rimouski.

Au cœur de leur projet, la promenade était élargie sur deux voies du boulevard René-Lepage, deux quais piétonniers sur pilotis prolongeaient l'Avenue de la Cathédrale dans le fleuve, de même que celle qui donne accès à l’Institut maritime du Québec.

Le projet était notamment complété par des carrefours giratoires plutôt que des feux de circulation pour faciliter la fluidité de la circulation.

Peu d'enthousiasme des candidats à la mairie

Bien que les candidats à la mairie de Rimouski concèdent que l'idée puisse être intéressante, il n'y en a aucun qui se dit prêt à la mettre de l'avant.

La 132, il n'est pas question de passer de quatre à deux voies [...] Ce projet n'est pas prioritaire par rapport aux autres enjeux. Pierre Chassé, candidat à la mairie de Rimouski

Je comprends son idée, mais la réalité est la réalité, il y a un achalandage [automobile] énorme sur le boulevard. Gilles Thériault, candidat à la mairie de Rimouski

Il faut faire attention de ne pas avoir des interventions qui vont venir congestionner le centre-ville. Marc Parent, candidat à la mairie de Rimouski

L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais il faut la raisonner à la lumière des changements climatiques qui nous attendent et penser à protéger nos infrastructures. Djanick Michaud, candidat à la mairie de Rimouski

Tous les candidats disent toutefois qu'ils sont d'accord avec l'idée que la ville doit se tourner de plus en plus vers le fleuve, qu'il faut mettre en valeur la relation entre la ville et le fleuve.

Le syndrome de la 2e Rue

Lors du débat électoral à l'UQAR, le candidat Pierre Chassé a dit que l'expérience de la 2e Rue, où l'aménagement d'une piste cyclable a suscité beaucoup de critiques, est un frein à ce genre de projet « Il y aura une émeute » si l'on ferme des voies de circulation sur le boulevard René-Lepage.

Le fantasme d'Éric Forest

En quittant la mairie de Rimouski, Éric Forest avait dit souhaiter que sa ville devienne la première « ville bleue » au Canada. C'est lors de cette entrevue qu'il avait évoqué l'idée d'une phase deux à la Promenade de la mer.

Mon fantasme, c'était de fermer les deux voies du côté nord du boulevard René-Lepage pour en faire un parc linéaire. Éventuellement, on va en arriver là. Ce sera une signature extraordinaire [pour Rimouski]. Éric Forest, ex-maire de Rimouski, en novembre 2016

Sur près de la moitié de la longueur de la Promenade de la mer, le boulevard René-Lepage compte six voies de larges et une septième sur un dixième de kilomètre, en face de l'Hôtel Rimouski.