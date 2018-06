Le gel d’embauche de Doug Ford n’inclura pas les enseignants et les infirmières

Le premier ministre désigné de l'Ontario, Doug Ford, assure que les postes d'infirmières et d'enseignants seront exclus du gel d'embauche dans les secteurs public et parapublic qu'il a annoncé plus tôt cette semaine.

M. Ford a apporté cette précision mardi, à l'issue de la première réunion du caucus conservateur à Queen's Park.

Le Parti conservateur avait déjà indiqué que la mesure d’économie budgétaire ne s’appliquerait pas aux policiers et aux pompiers.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’inquiète de voir M. Ford sabrer différents programmes pour financer les réductions d’impôt qu’il a promises ainsi que ses engagements électoraux, y compris une réduction de 10 cents du prix de l’essence.

La chef Andrea Horwath se demande si les autres employés des hôpitaux et des écoles seront touchés. Elle accuse Doug Ford de lancer des politiques sans fournir de précisions.

À quoi ce gel s'applique-t-il et ne s'applique-t-il pas? Est-ce que ça s'applique aux techniciens en radiologie? Est-ce que ça s'applique à ceux qui nettoient la chambre d'hôpital quand un patient obtient son congé? Si vous n'avez pas ces gens pour faire le ménage, vous vous retrouvez avec plus de civières dans le corridor. Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique

Le chef conservateur prendra officiellement le pouvoir le 29 juin.