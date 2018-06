Le ministre André Fortin propose la mise sur pied d'un bureau de projet pour le train léger à Gatineau

André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) souhaite la création d'un bureau afin de coordonner le travail de la Ville de Gatineau, de la Société de transport de l'Outaouais (STO) et de son ministère au sujet de la création d'une voie de train léger dans l'ouest de la Ville.

Le ministre souhaite mettre sur pied un bureau de projet au cours des prochaines semaines pour planifier le développement du train léger.

Il avait invité le maire de Gatineau et Myriam Nadeau, de la Société de transport de l'Outaouais (STO), mardi, afin de discuter de la question.

Le Bureau regrouperait le Ministère, la Ville de Gatineau, la STO et les différentes firmes chargées des études finales pour coordonner et intégrer les différents travaux pour que tous les intervenants soient sur la même longueur d'onde quant aux dernières exigences pour aller de l'avant.

Le bureau pourrait se pencher sur la question du tracé final et les aménagements le long du tracé. Il devrait aussi préciser les coûts, aider au niveau des études environnementales, produire les plans et devis.

« On va travailler dessus au cours des prochaines semaines. C'est quelque chose qui peut réellement accélérer le processus pour assurer que tout soit mieux coordonné, plus productif pour le projet », a précisé André Fortin.

Le bureau de projet pour le train léger de Gatineau pourrait également coordonner l'arrimage du lien gatinois sur rail avec celui d'Ottawa et travailler de concert avec OC Transpo, la Ville d'Ottawa, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral.