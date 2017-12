Le ministre Dominic LeBlanc lutte contre un cancer

Le ministre des Pêches et des Océans du Canada, Dominic LeBlanc, annonce qu'il est atteint de la leucémie lymphoïde chronique.

Dominic LeBlanc commencera à subir des traitements la semaine prochaine, mais il dit croire que cela n'aura aucune répercussion sur son travail.

« Comme des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec une maladie chronique, je poursuivrai mon travail et continuerai de servir en tant que député et ministre, y compris durant les traitements », affirme Dominic LeBlanc.

Dominic LeBlanc, qui est député de Beauséjour au Nouveau-Brunswick, explique que son médecin de famille avait d’abord remarqué une anomalie dans le décompte de ses globules blancs et qu’elle l’avait immédiatement référé à un spécialiste.

Les médecins lui ont donné le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique en avril dernier.

« La LLC est une maladie chronique dans le sens qu’elle doit être suivie de près et parfois traitée, mais c’est une condition contrôlable. La LLC est l’un des types de leucémie les plus courants chez l’adulte », précise le Dr Nicholas Finn, hémato-oncologue au CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

Les traitements devraient durer jusqu'au printemps prochain, ajoute le Dr Finn. « Le ministre LeBlanc devrait ensuite s'attendre à jouir d'une pause de traitement de plusieurs années avec des suivis médicaux réguliers. »