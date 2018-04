Le NPD a reçu plus de 3 M$ en dons politiques avant qu’ils soient limités

Le Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique a reçu plus de trois millions de dollars de la part de sociétés et de syndicats entre le moment où le gouvernement a annoncé en septembre qu'il souhaitait les restreindre et le 30 novembre 2017 quand une loi est entrée en vigueur.

La nouvelle réglementation limite les contributions politiques individuelles à 1200 $ par année.

D’après les rapports financiers publiés lundi par Elections BC, le NPD a reçu 1,44 million de dollars de la part de sociétés durant les 11 semaines entre l’annonce des nouvelles règles et leur entrée en vigueur, la plupart provenant des secteurs du développement, hôteliers et bancaires. Il a également reçu 1,03 million de dollars provenant de syndicats.

De son côté, le Parti libéral a reçu durant cette période 510 000 $ venant de sociétés. Le Parti vert, en raison de sa politique interne, n'a reçu aucune somme d’entreprises privées durant cette période.

Au total, le parti de John Horgan a reçu 3 154 235 $, en comparaison au 813 833 $ qui ont été donnés aux libéraux et aux 80 532 $ versés au Parti vert.

Les formations politiques ne peuvent pas utiliser ces sommes pour des campagnes électorales futures, mais ils peuvent les utiliser pour d’autres dépenses.